Pensionarul din România care a muncit 14 ani, dar primește 0 lei la pensie, în timp ce o persoană care nu a lucrat deloc încasează 500 lei

Românii care nu au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani nu pot primi pensie, chiar dacă au muncit și au plătit contribuții. Pentru aceștia, statul oferă un sprijin, adică venitul minim de incluziune, pe care îl primesc și cei care nu au muncit.

În ultima perioadă, veniturile pensionarilor din România au scăzut constant. Astfel, efectele s-au văzut rapid la nivelul de trai al vârstinicilor. Un pensionar care a muncit 14 ani, dar nu a realizat stagiul minim de cotizare nu primește niciun ban, iar cel care nu a muncit primește nici mai mult, nici mai puțin de 500 de lei. Acest lucru este posibil din cauza faptului că pensiile nu au mai fost indexate timp de doi ani.

Pensionarul care a muncit 14 ani nu primește pensie

Datele oficiale arată că evoluția pensiilor a fost aproape inexistentă în ultima perioadă. Inflația și neindexarea lor sunt principalele motive. De exemplu, în luna aprilie a anului 2025, pensia medie din România era de 2.811 lei, iar în aceeași lună a anului 2026, pensia media a ajuns la 2.821 de lei. Astfel că, diferența este de doar 10 lei, ceea ce înseamnă o creștere de 0,35%.

Pe de altă parte, prețurile pentru alimentele de bază sau medicamente au crescut, ceea ce a diminuat puterea de cumpărare a pensionarului. În acest moment, pensia minimă garantată în România este de 1.281 de lei. Această sumă este acordată persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani și au realizat stagiul minim de cotizare de cel puțin 15 ani. În cazul în care pensia calculată pe baza contribuțiilor este mai mică decât acest prag, statul completează diferența până la nivelul pensiei minime garantate.

Totuși, cei care au împlinit 65 de ani, dar au muncit doar 14 ani sau mai puțin, nu pot primi pensie. Pentru ei, singura soluție de a primi un venit este cumpărarea de vechime. De asemenea, cei care nu au muncit deloc pot cere acordarea venitului minim de incluziune. Astfel, un pensionar care a lucrat 14 ani ia 0 bani la pensie și 500 de lei venit minim de incluziune, iar românul care a lucrat 0 ani ia tot 500 de lei.

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