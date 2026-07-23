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Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea clasamentului

De: Alina Drăgan 23/07/2026 | 11:55
Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea clasamentului
Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul
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Nu este un secret pentru nimeni că mare parte din pensionarii din România o duc destul de greu. Veniturile acestora nu sunt unele prea mari, iar pentru mulți pensia abia le ajunge de la o lună la alta. Însă, există și cazuri fericite. Pensiile pe care le încasează vârstnicii variază de la județ la județ. Există pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea clasamentului?

În luna iunie 2026, România avea 4.572.809 de pensionari, iar pensia medie la nivel național a ajuns la 2.821 de lei. Totuși, diferențele dintre județe și între diferite zone ale țării rămân foarte mari. Cele mai ridicate pensii se înregistrează în Capitală, dar și în județele unde există centre industriale.

Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul

În România, pensiile încă înregistrează diferențe considerabile de la un județ la altul. Pensionarii cu cele mai mari venituri se găsesc în Sectorul 1 din București. Aici valoarea medie a pensiei ajunge la 4.132 de lei. Capitala conduce detașat clasamentul, iar la polul opus se află județul Botoșani, unde pensia medie este de doar 2.228 de lei. Așadar, între cele două extreme există o diferență de 1.904 de lei.

Datele arată că pensii ridicate se acordă și în județe precum Hunedoara și Gorj, în timp ce la coada clasamentului se află județe precum Suceava, Vaslui și Vrancea. Diferențele sunt date atât de nivelul salariilor pentru care s-au plătit contribuții de-a lungul anilor, cât și de existența grupelor de muncă și a industriilor grele în anumite regiuni ale țării.

În Capitală și marile centre industriale, salariile au fost mai mari decât în alte zone ale țării, ceea ce a dus automat și la pensii mai mari. De asemenea, pensionarii care au lucrat în industrii grele, în minerit, siderurgie sau energie au beneficiat de condiții speciale de muncă și de venituri superioare.

La polul opus, județele mai slab dezvoltate economic, unde industria a fost redusă sau salariile au rămas la niveluri mici, pensiile au ajuns să fie și ele considerabil mai scăzute.

Iată clasamentul județelor și sectoarelor Capitalei în funcție de pensia medie:

  • București Sector 1 – 4.132 lei
  • București Sector 6 – 3.666 lei
  • București Sector 2 – 3.617 lei
  • București Sector 3 – 3.514 lei
  • Hunedoara – 3.496 lei
  • București Sector 4 – 3.488 lei
  • Brașov – 3.331 lei
  • Gorj – 3.308 lei
  • București Sector 5 – 3.085 lei
  • Constanța – 3.022 lei
  • Galați – 3.019 lei și Prahova – 3.019 lei
  • Argeș – 3.012 lei
  • Cluj – 2.882 lei
  • Alba – 2.876 lei
  • Sibiu – 2.868 lei
  • Mehedinți – 2.849 lei
  • Timiș – 2.828 lei
  • Ilfov – 2.794 lei
  • Vâlcea – 2.748 lei
  • Dolj – 2.734 lei
  • Dâmbovița – 2.733 lei
  • Bacău – 2.721 lei
  • Caraș-Severin – 2.700 lei
  • Iași – 2.678 lei
  • Mureș – 2.677 lei
  • Sălaj – 2.664 lei și Covasna – 2.664 lei
  • Bihor – 2.649 lei
  • Harghita – 2.610 lei
  • Brăila – 2.606 lei
  • Arad – 2.600 lei
  • Neamț – 2.499 lei
  • Maramureș – 2.489 lei
  • Teleorman – 2.469 lei
  • Ialomița – 2.468 lei
  • Buzău – 2.449 lei
  • Olt – 2.397 lei
  • Bistrița-Năsăud – 2.384 lei
  • Călărași – 2.381 lei
  • Satu Mare – 2.377 lei
  • Suceava – 2.360 lei
  • Giurgiu – 2.290 lei
  • Vaslui – 2.285 lei
  • Vrancea – 2.274 lei
  • Botoșani – 2.228 lei

 

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