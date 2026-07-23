Nu este un secret pentru nimeni că mare parte din pensionarii din România o duc destul de greu. Veniturile acestora nu sunt unele prea mari, iar pentru mulți pensia abia le ajunge de la o lună la alta. Însă, există și cazuri fericite. Pensiile pe care le încasează vârstnicii variază de la județ la județ. Există pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea clasamentului?

În luna iunie 2026, România avea 4.572.809 de pensionari, iar pensia medie la nivel național a ajuns la 2.821 de lei. Totuși, diferențele dintre județe și între diferite zone ale țării rămân foarte mari. Cele mai ridicate pensii se înregistrează în Capitală, dar și în județele unde există centre industriale.

Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul

În România, pensiile încă înregistrează diferențe considerabile de la un județ la altul. Pensionarii cu cele mai mari venituri se găsesc în Sectorul 1 din București. Aici valoarea medie a pensiei ajunge la 4.132 de lei. Capitala conduce detașat clasamentul, iar la polul opus se află județul Botoșani, unde pensia medie este de doar 2.228 de lei. Așadar, între cele două extreme există o diferență de 1.904 de lei.

Datele arată că pensii ridicate se acordă și în județe precum Hunedoara și Gorj, în timp ce la coada clasamentului se află județe precum Suceava, Vaslui și Vrancea. Diferențele sunt date atât de nivelul salariilor pentru care s-au plătit contribuții de-a lungul anilor, cât și de existența grupelor de muncă și a industriilor grele în anumite regiuni ale țării.

În Capitală și marile centre industriale, salariile au fost mai mari decât în alte zone ale țării, ceea ce a dus automat și la pensii mai mari. De asemenea, pensionarii care au lucrat în industrii grele, în minerit, siderurgie sau energie au beneficiat de condiții speciale de muncă și de venituri superioare.

La polul opus, județele mai slab dezvoltate economic, unde industria a fost redusă sau salariile au rămas la niveluri mici, pensiile au ajuns să fie și ele considerabil mai scăzute.

Iată clasamentul județelor și sectoarelor Capitalei în funcție de pensia medie:

București Sector 1 – 4.132 lei

București Sector 6 – 3.666 lei

București Sector 2 – 3.617 lei

București Sector 3 – 3.514 lei

Hunedoara – 3.496 lei

București Sector 4 – 3.488 lei

Brașov – 3.331 lei

Gorj – 3.308 lei

București Sector 5 – 3.085 lei

Constanța – 3.022 lei

Galați – 3.019 lei și Prahova – 3.019 lei

Argeș – 3.012 lei

Cluj – 2.882 lei

Alba – 2.876 lei

Sibiu – 2.868 lei

Mehedinți – 2.849 lei

Timiș – 2.828 lei

Ilfov – 2.794 lei

Vâlcea – 2.748 lei

Dolj – 2.734 lei

Dâmbovița – 2.733 lei

Bacău – 2.721 lei

Caraș-Severin – 2.700 lei

Iași – 2.678 lei

Mureș – 2.677 lei

Sălaj – 2.664 lei și Covasna – 2.664 lei

Bihor – 2.649 lei

Harghita – 2.610 lei

Brăila – 2.606 lei

Arad – 2.600 lei

Neamț – 2.499 lei

Maramureș – 2.489 lei

Teleorman – 2.469 lei

Ialomița – 2.468 lei

Buzău – 2.449 lei

Olt – 2.397 lei

Bistrița-Năsăud – 2.384 lei

Călărași – 2.381 lei

Satu Mare – 2.377 lei

Suceava – 2.360 lei

Giurgiu – 2.290 lei

Vaslui – 2.285 lei

Vrancea – 2.274 lei

Botoșani – 2.228 lei

CITEȘTE ȘI:

Cum îți verifici vechimea în muncă online, în 2026. Totul durează doar câteva minute

Când poți ieși la pensie, în funcție de anul nașterii. Tabelul complet pentru români