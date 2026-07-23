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Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia

De: Emanuela Cristescu 23/07/2026 | 11:56
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia
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Visul de a locui în Spania devine tot mai greu de atins pentru mulți români. Costurile pentru închirierea unei locuințe au urcat la cote record, iar în marile orașe găsirea unui apartament la un preț rezonabil este o adevărată provocare. Madrid și Barcelona conduc detașat în topul celor mai scumpe piețe, însă nici Valencia nu mai este varianta accesibilă de altădată.

Potrivit celor mai recente date publicate de platforma imobiliară Idealista, Barcelona rămâne orașul cu cele mai mari chirii din Spania. Prețul mediu a ajuns la aproximativ 24 de euro pe metrul pătrat, ceea ce înseamnă că pentru un apartament de 80 de metri pătrați chiria se apropie de 1.920 de euro pe lună.

Prețul chiriilor a crescut în Spania

Nici Madridul nu este departe. Aici, prețul mediu este de 23,1 euro pe metrul pătrat, iar pentru aceeași suprafață un chiriaș trebuie să plătească în jur de 1.850 de euro lunar.

În Valencia, costurile sunt ceva mai reduse, însă și aici scumpirile s-au făcut simțite. Chiria medie este de 13,9 euro pe metrul pătrat, ceea ce înseamnă aproximativ 1.110 euro pe lună pentru un apartament de 80 de metri pătrați.

Anunțurile de pe piață confirmă trendul ascendent al prețurilor. În Madrid, un apartament cu două camere situat într-o zonă bună este oferit, în cele mai multe cazuri, cu sume cuprinse între 1.300 și 2.500 de euro pe lună. În Barcelona, numeroase proprietăți depășesc pragul de 2.000 de euro lunar.

Prețul chiriilor din Spania au luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia

În Valencia, cele mai ieftine apartamente pornesc de la aproximativ 780 de euro, însă în cartierele căutate chiria sare, de regulă, de 1.000 de euro.

Situația îi afectează puternic și pe tineri. În marile orașe spaniole, închirierea unei simple camere într-un apartament împărțit cu alte persoane costă între 400 și 700 de euro pe lună, iar un studio de aproximativ 30 de metri pătrați poate ajunge chiar și la 1.000 de euro.

Haos pe piața imobiliară

Criza locuințelor continuă să fie una dintre cele mai mari probleme din Spania. În Catalonia, unde au fost introduse măsuri de plafonare a chiriilor în zonele considerate tensionate, autoritățile regionale au admis, într-un raport recent, că piața închirierilor și-a pierdut din ritm.

Documentul arată că limitarea prețurilor a încetinit creșterea chiriilor în anumite zone, însă, în același timp, a redus numărul contractelor noi și i-a determinat pe mulți proprietari să se orienteze către alte variante, precum închirierea camerelor sau sistemele de coliving.

În ultimul deceniu, prețurile locuințelor au crescut cu 87,7%, iar accesul la o chirie accesibilă rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru tineri și pentru persoanele cu venituri medii.

În ultimii zece ani, prețurile locuințelor au crescut cu 87,7%, iar pentru românii care vor să se stabilească în Spania chiria a devenit, fără îndoială, cea mai mare cheltuială lunară. În Madrid și Barcelona, plata unei locuințe poate înghiți fără probleme mai bine de jumătate din veniturile unei familii.

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