Job-ul plătit cu 4.000 de euro pe lună în Spania. Este una dintre meseriile preferate ale românilor

În Spania, unul dintre cele mai populare joburi printre românii care pleacă la muncă peste hotare s-a dovedit a fi și unul dintre cele mai profitabile. Deși presupune efort fizic și multă responsabilitate, veniturile pot ajunge chiar și la peste 4.000 de euro pe lună, un salariu care le permite lucrătorilor să ducă un trai confortabil și să economisească.

Un job care este foarte cunoscut printr-o români, este plătit în Spania cu 4.000 de euro. Meseria de instalator este esențială într-o comunitate și multe persoane au nevoie de experți care să se ocupe de verificarea sau schimbarea instalațiilor tehnico-sanitare. Cu tote că tinerii nu se mai îndreaptă către domenii tehnice, ele pot oferi stabilitate și venituri considerabile.

Un instalator spaniol în vârstă de 37 de ani a demonstrat că munca și perseverența pot aduce un trai confortabil. Santi Villafruela a început să lucreze la doar 14 ani, alături de vărul său, iar după o lungă perioadă ca angajat, a decis să-și deschidă propria afacere. La început el câștiga 1.200 de euro pe lună, iar acum rămâne cu 4.000 de euro, după achitarea taxelor către stat.

„Am trecut de la a câștiga 1.200 de euro pe lună la un salariu demn, care îmi permite să trăiesc, să călătoresc și să-mi fac mici plăceri. Este o muncă grea, fizică, și trebuie să-ți asumi toate riscurile și responsabilitățile. Salariul nu compensează întotdeauna munca depusă. Ești mereu pe teren, te lovești, te murdărești, stai ore întregi în poziții incomode. Un bun instalator ar trebui să câștige cel puțin 3.000 de euro pe lună”, a povestit bărbatul pentru platforma NoticiasTrabajo.

Instalatorii au venituri mari în domeniu

Cu toate că veniturile sunt pe măsură, munca pe care o prestează nu este mereu ușoară. Trebuie să mergi pe teren, la birouri sau în casele oamenilor pentru a repara inslatațiile defecte. Cu toate acestea, bărbatul este mulțumit că își alege proiectele care îi oferă o satisfacție mare.

„Diferența este că acum lucrez pentru mine, decid ce proiecte iau și cât timp îmi dedic familiei. Nu este ușor, dar merită", a mai spus acesta.

