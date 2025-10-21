Povestea impresionantă a Ramonei, o femeie din Gorj care și-a dat demisia după 20 de ani pentru a-și urma visul. Cu ce afacere a dat lovitura

Ramona Ilie, o femeie din Gorj, a împărtășit povestea sa de viață impresionantă. Un model de curaj și ambiție, ea poate fi un reper pentru cei care se tem să își urmeze idealurile. Aceasta a lucrat timp de 20 de ani în contabilitate, însă a decis să renunțe la cifre și bilanțuri pentru a-și îndeplini visul. Și-a transformat pasiunea într-o afacere care îi aduce multă satisfacție. Află, în articol, toate detaliile!

O femeie din Gorj a decis să își schimbe viața după două decenii petrecute în contabilitate. Și-a deschis o afacere într-un domeniu total diferit și se bucură de munca sa. Mai mult decât atât, are de gând să continue să dezvolte acest business.

Cu ce afacere a dat lovitura Ramona

Ramona Ilie a reușit să își transforme pasiunea pentru flori într-o afacere. A renunțat la contabilitate după două decenii, iar acum are grijă de sera ei, aflată în apropiere de orașul Târgu Jiu. Femeia deține zeci de soiuri de plante, de la crizanteme și trandafiri la leandri, palmieri şi chiar măslini.

Afacerea îi aduce foarte multă satisfacție Ramonei, însă se află și foarte multă muncă în spatele acestei reușite. Plantele au nevoie de o îngrijire atentă și constantă. Astfel, femeia petrece timp de dimineață până seara în seră.

„Aveam nevoie de o conectare cu natura, chiar aveam nevoie să mă revitalizez şi la un moment dat am zis hai să încerc să văd. Mi s-a oferit oportunitatea de a veni încoace şi am profitat din plin de ea. Fiecare floare e o parte din mine şi din familia mea”, a declarat Ramona Ilie, potrivit Observator News.

Ramona are de gând să se dezvolte și în alte direcții. Ea a mărturisit că își dorește să își amenajeze un colț special în seră pentru a organiza ateliere de grădinărit pentru copii. Cei mici vor învăța cum să planteze flori și cum să le îngrijească. Gorjeanca a pornit pe acest drum în urmă cu doi ani, iar sera sa a devenit un loc foarte îndrăgit în comunitate.

„Mi-a plăcut cel mai mult. E o floare bogată, o floare superbă şi de câte ori vin la sera doamnei, mă bucură”/ „Am grădina plină de tufănicile astea, sunt florile mele preferate şi asta lipsea din colecţie”/ „Un loc în care îţi doreşti să stai cât mai mult şi n-ai vrea să mai pleci de pe lângă ele. E superb”, au spus câteva cliente.

