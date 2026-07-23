Marian Trâmbițașu, primarul care s-a dat singur în judecată. Ce vrea să obțină de la propria instituție

Marian Trâmbițașu, primarul comunei Grindu, județul Ialomița, s-a dat singur în judecată la Tribunalul Ialomita pentru a obține o mărire de salariu. Cum a fost posibil așa ceva?

Marian Trâmbițași figurează în dosarul de la Tribunalul Ialomița atât ca reclamant, cât și ca pârât. În calitate de cetățean al comunei Grindu (persoană fizică), el a dat în judecată instituția pe care o conduce, adică pe primarul comunei Grindu.

Primarul din comuna Grindu s-a dat singur în judecată

Bărbatul cere actualizarea, recalcularea și majorarea salariului în raport cu modificările salariului minim pe economie din 2026. Înainte de a se da în judecată, primarul primise o majorare a salariului în 2024, de la 8.320 de lei până la 9.660.

Primarul susține că a făcut acest demers nu doar pentru interesele personale, ci și pentru binele tuturor angajaților și funcționarilor din primăria sa. Astfel, dacă el obține prin instanță mărirea salariului, vor crește și salariul viceprimarului și al celor 8 subalterni (funcționari publici).

„Salariile funcţionarilor depind de salariul primarului. Noi avem salariile indexate în momentul de față din anul 2019. Deci este un proces colectiv, primăria a inițiat un proces în instanța și dă în judecată ca să indexeze salariul pe un salariu minim pe economie în momentul de față”, a declarat Marian Trâmbițașu potrivit Observator.

Marian Trâmbițașu se bucură de o susținere puternică din partea comunității, fiind la al doilea mandat de primar în comuna Grindu. Localnicii au numai cuvinte de laudă la dresa lui. Oamenii îl văd ca pe un om muncitor, care ține cu localnicii și face totul în folosul și pentru binele comunei.

„Îi place sa aibă comuna calumea și a făcut multe și pentru oameni”, spune o persoană. „A crescut aici”, spune un localnic. „Noi, nu, l-am considerat de om bun și cuminte şi liniştit”, menţionează alt localnic.

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