Acasă » Știri » Marian Trâmbițașu, primarul care s-a dat singur în judecată. Ce vrea să obțină de la propria instituție

Marian Trâmbițașu, primarul care s-a dat singur în judecată. Ce vrea să obțină de la propria instituție

De: Irina Vlad 23/07/2026 | 11:04
Marian Trâmbițașu, primarul care s-a dat singur în judecată. Ce vrea să obțină de la propria instituție
Marian Trâmbițașu, primarul care s-a dat singur în judecată. Ce vrea să obțină de la propria instituție/ sursă foto: captură video
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marian Trâmbițașu, primarul comunei Grindu, județul Ialomița, s-a dat singur în judecată la Tribunalul Ialomita pentru a obține o mărire de salariu. Cum a fost posibil așa ceva?

Marian Trâmbițași figurează în dosarul de la Tribunalul Ialomița atât ca reclamant, cât și ca pârât. În calitate de cetățean al comunei Grindu (persoană fizică), el a dat în judecată instituția pe care o conduce, adică pe primarul comunei Grindu.

Primarul din comuna Grindu s-a dat singur în judecată

Bărbatul cere actualizarea, recalcularea și majorarea salariului în raport cu modificările salariului minim pe economie din 2026. Înainte de a se da în judecată, primarul primise o majorare a salariului în 2024, de la 8.320 de lei până la 9.660.

Primarul susține că a făcut acest demers nu doar pentru interesele personale, ci și pentru binele tuturor angajaților și funcționarilor din primăria sa. Astfel, dacă el obține prin instanță mărirea salariului, vor crește și salariul viceprimarului și al celor 8 subalterni (funcționari publici).

„Salariile funcţionarilor depind de salariul primarului. Noi avem salariile indexate în momentul de față din anul 2019. Deci este un proces colectiv, primăria a inițiat un proces în instanța și dă în judecată ca să indexeze salariul pe un salariu minim pe economie în momentul de față”, a declarat Marian Trâmbițașu potrivit Observator.

Marian Trâmbițașu se bucură de o susținere puternică din partea comunității, fiind la al doilea mandat de primar în comuna Grindu. Localnicii au numai cuvinte de laudă la dresa lui. Oamenii îl văd ca pe un om muncitor, care ține cu localnicii și face totul în folosul și pentru binele comunei.

„Îi place sa aibă comuna calumea și a făcut multe și pentru oameni”, spune o persoană.

„A crescut aici”, spune un localnic.

„Noi, nu, l-am considerat de om bun și cuminte şi liniştit”, menţionează alt localnic.

 

Ce salariu are președintele Bulgariei. Diferența uriașă față de venitul lui Nicușor Dan

De câți ani de salariu ai nevoie pentru a cumpăra un apartament. Datele surprinzătoare ale BNR

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia
Știri
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia
Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea clasamentului
Știri
Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea…
Scandal în UE! Grecia dă peste cap planul de sancționare a Rusiei
Mediafax
Scandal în UE! Grecia dă peste cap planul de sancționare a Rusiei
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant a devenit viral
Adevarul
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant...
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
Digi24
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în...
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Mediafax
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Parteneri
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Luminița Anghel, în culmea fericirii! Filip, fiul biologic al artistei, a intrat la un liceu de top din Capitală
Click.ro
Luminița Anghel, în culmea fericirii! Filip, fiul biologic al artistei, a intrat la un liceu...
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe Zelenski. Cine ar câștiga alegerile prezidențiale
Digi 24
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe Zelenski. Cine ar...
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Digi24
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost...
Am testat în România modelul chinezesc care va bate Dacia Sandero - VIDEO
Promotor.ro
Am testat în România modelul chinezesc care va bate Dacia Sandero - VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona ...
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia
Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea clasamentului
Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea clasamentului
ANM anunță două zile de furtuni puternice. Capitala și 28 de județe sunt vizate
ANM anunță două zile de furtuni puternice. Capitala și 28 de județe sunt vizate
Doliu la Dinamo! A murit George Blay, campion cu „câinii” la ultimul titlu cucerit
Doliu la Dinamo! A murit George Blay, campion cu „câinii” la ultimul titlu cucerit
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă ...
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Mogoșu a ajuns în subiectele de admitere de la Facultatea de Drept! Studenților nu le-a venit să ...
Mogoșu a ajuns în subiectele de admitere de la Facultatea de Drept! Studenților nu le-a venit să creadă când au văzut
Vezi toate știrile