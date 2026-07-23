Potrivit noii legi a salarizării, salariile de bază ale preoților vor fi calculate prin aplicarea unor coeficienți diferențiați în funcție de gradul profesional și nivelul studiilor, raportați la o valoare de referință de 4.100 de lei, prevăzută să intre în vigoare începând cu anul 2027. Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării? Grila completă a veniturilor pe funcții și vechime

Ministerul Muncii a publicat proiectul noii Legi a salarizării, document care stabilește coeficienții de salarizare pentru mai multe categorii de personal din sectorul public, inclusiv pentru personalul clerical din cultele religioase. Documentul publicat de Ministerul Muncii pe 17 iulie urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării

În ceea ce îi privește pe preoți, noua lege a salarizării stabilește că salariile personalului clerical din cultele religioase vor fi determinate prin înmulțirea coeficientului corespunzător fiecărei funcții cu valoarea de referință de 4.100 de lei. Această valoare va deveni aplicabilă începând cu anul 2027.

Gradul profesional și nivelul studiilor absolvite sunt cele două criterii pe care este construită grila de salarizare. Totodată, proiectul prevede că regulile privind ocuparea gradelor profesionale vor fi stabilite ulterior prin hotărâre a Guvernului. Astfel, cele mai mari salarii de bază le vor avea preoții cu studii superioare și gradul profesional I.

Grila de salarizare pentru preoți:

preoți cu studii superioare, gradul I – 6.560 de lei;

preoți cu studii superioare, gradul II – 6.396 de lei;

preoți cu studii superioare, gradul definitiv – 6.314 de lei;

preoți cu studii superioare, debutanți – 6.068 de lei;

preoți cu studii medii, gradul I – 6.068 de lei;

preoți cu studii medii, gradul definitiv – 5.986 de lei;

preoți cu studii medii, debutanți – 5.822 de lei.

Este important de menționat că toate criteriile de mai sus sunt calculate pentru gradația 0, urmând ca salariile aferente gradațiilor superioare să fie majorate conform prevederilor incluse în proiectul legislativ.

Coeficienți de salarizare în funcție de pregătirea profesională și gradul ocupat

De asemenea, proiectul stabilește coeficienți de salarizare diferențiați în funcție de pregătirea profesională și de gradul ocupat. Pentru preoții cu studii superioare și gradul I este prevăzut cel mai mare coeficient, 1,60.

Lista coeficienților de salarizare pentru preoții cu studii superioare:

gradul I – 1,60;

gradul II – 1,56;

gradul definitiv – 1,54;

debutant – 1,48.

Lista coeficienților de salarizare pentru preoții cu studii medii:

gradul I – 1,48;

gradul definitiv – 1,46;

debutant – 1,42.

Pe măsură ce personalul clerical acumulează vechime în muncă, salariul de bază va fi majorat potrivit mecanismului prevăzut de lege.

„Coeficienții de salarizare sunt prevăzuți pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 13 din prezenta lege.”, se arată în proiect.

CITEȘTE ȘI:

Cum se calculează CASS pentru persoanele fără venituri. Anunțul făcut de ANAF

Românii care câștigă cel mai bine. Harta salariilor nete arată diferențe uriașe între județe