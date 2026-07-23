Acasă » Știri » Nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea primi indemnizație de îngrijitor

Nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea primi indemnizație de îngrijitor

De: Alina Drăgan 23/07/2026 | 08:09
Nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea primi indemnizație de îngrijitor
Nou ajutor financiar pentru familii
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vești bune vin pentru o parte dintre români. Statul schimbă modul în care va fi finanțată îngrijirea persoanelor în vârstă. În loc ca cea mai mare parte a banilor publici să ajungă în centre rezidențiale, autoritățile vor să încurajeze îngrijirea bătrânilor în familie. Astfel, rudele care vor îngriji bătrânii acasă vor fi plătite. Ce presupune noul ajutor financiar pentru familii?

Pentru ca bătrânii să fie îngrijiți mai bine, noua inițiativă, ce este inclusă în Strategia Națională pentru Îngrijirea de Lungă Durată (2023-2030), schimbă sistemul de finanțare. Astfel, fondurile destinate acestor programe nu mai ajungă la centrele rezidențiale gestionate de stat, ci la rudele care vor putea să-i îngrijească pe bătrâni de acasă.

Nou ajutor financiar pentru familii

Potrivit noii inițiative, rudele care vor putea să-i îngrijească pe bătrâni de acasă vor trebui să semneze contracte cu administrațiile locale și, pentru efortul lor, vor primi o indemnizație lunară, asigurată din fonduri europene, de la bugetul de stat și din bugetele locale. Măsura ar trebui implementată până în 2030.

Astfel, cei care îi vor îngriji pe bătrâni vor putea lucra cu program parțial, de jumătate de normă, respectiv 4 ore pe zi. Pentru această activitate vor primi o indemnizație lunară egală cu jumătate din salariul de bază brut al unui îngrijitor la domiciliu calificat. De la bugetul de stat va trebui să fie acoperit un procent de cel puțin 30% din această sumă, iar restul ar trebui să fie plătit de primărie.

Așadar, pentru ca vârstnicii să poată rămâne în familie în loc să ajungă în azil, rudele vor avea posibilitatea de a încheia contracte cu Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriilor. Inițiativa a fost aprobată de autorități, iar în următoarea perioadă primăriile vor trebui să dezvolte rețeaua de asistență socială locală și să înceapă contractarea personalului.

Mai mult, pentru a stimula primăriile să dezvolte servicii în sate și comune, statul introduce și un stimulent. Mai exact, localitățile în care peste 50% dintre vârstnicii dependenți sunt îngrijiți la domiciliu sau în comunitate vor primi o finanțare suplimentară de la bugetul de stat. În plus, ministerul va deconta cel puțin 80% din costurile serviciilor pentru bătrâni, reducând cheltuielile suportate direct de comune.

 

CITEȘTE ȘI:

Cine poate primi indemnizație de șomaj în 2026. Ce condiție trebuie să îndeplinești

541 lei în plus, la pensie, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții și vechime
Știri
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții și vechime
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Știri
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
Mediafax
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant a devenit viral
Adevarul
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant...
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”
Digi24
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea....
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Mediafax
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Click.ro
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că trădează țara pentru orgolii
Digi 24
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că...
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o invazie terestră în Iran
Digi24
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze...
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor.ro
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții ...
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții și vechime
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 ...
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este ...
Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este motivul
Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător
Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător
Oana Roman a spus „pas” celei mai mari tentații din mall. A scos bani de la bancomat, dar nu și-a ...
Oana Roman a spus „pas” celei mai mari tentații din mall. A scos bani de la bancomat, dar nu și-a făcut pofta!
Vezi toate știrile