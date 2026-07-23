Nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea primi indemnizație de îngrijitor

Vești bune vin pentru o parte dintre români. Statul schimbă modul în care va fi finanțată îngrijirea persoanelor în vârstă. În loc ca cea mai mare parte a banilor publici să ajungă în centre rezidențiale, autoritățile vor să încurajeze îngrijirea bătrânilor în familie. Astfel, rudele care vor îngriji bătrânii acasă vor fi plătite. Ce presupune noul ajutor financiar pentru familii?

Pentru ca bătrânii să fie îngrijiți mai bine, noua inițiativă, ce este inclusă în Strategia Națională pentru Îngrijirea de Lungă Durată (2023-2030), schimbă sistemul de finanțare. Astfel, fondurile destinate acestor programe nu mai ajungă la centrele rezidențiale gestionate de stat, ci la rudele care vor putea să-i îngrijească pe bătrâni de acasă.

Nou ajutor financiar pentru familii

Potrivit noii inițiative, rudele care vor putea să-i îngrijească pe bătrâni de acasă vor trebui să semneze contracte cu administrațiile locale și, pentru efortul lor, vor primi o indemnizație lunară, asigurată din fonduri europene, de la bugetul de stat și din bugetele locale. Măsura ar trebui implementată până în 2030.

Astfel, cei care îi vor îngriji pe bătrâni vor putea lucra cu program parțial, de jumătate de normă, respectiv 4 ore pe zi. Pentru această activitate vor primi o indemnizație lunară egală cu jumătate din salariul de bază brut al unui îngrijitor la domiciliu calificat. De la bugetul de stat va trebui să fie acoperit un procent de cel puțin 30% din această sumă, iar restul ar trebui să fie plătit de primărie.

Așadar, pentru ca vârstnicii să poată rămâne în familie în loc să ajungă în azil, rudele vor avea posibilitatea de a încheia contracte cu Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriilor. Inițiativa a fost aprobată de autorități, iar în următoarea perioadă primăriile vor trebui să dezvolte rețeaua de asistență socială locală și să înceapă contractarea personalului.

Mai mult, pentru a stimula primăriile să dezvolte servicii în sate și comune, statul introduce și un stimulent. Mai exact, localitățile în care peste 50% dintre vârstnicii dependenți sunt îngrijiți la domiciliu sau în comunitate vor primi o finanțare suplimentară de la bugetul de stat. În plus, ministerul va deconta cel puțin 80% din costurile serviciilor pentru bătrâni, reducând cheltuielile suportate direct de comune.

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