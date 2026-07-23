Alimentele pe care ar trebui să le ai mereu în cămară. Nutriționiștii spun că ajută la reducerea inflamației

Inflamația cronică este asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și alte afecțiuni cronice. Specialiștii spun însă că alimentația poate avea un rol important în reducerea inflamației, iar unele dintre cele mai eficiente alimente sunt chiar cele pe care le poți păstra luni întregi în cămară.

Potrivit Real Simple, există mai multe alimente de bază recomandate de nutriționiști datorită conținutului ridicat de antioxidanți, fibre, grăsimi sănătoase și compuși cu efect antiinflamator.

Peștele la conservă

Conservele de ton, sardine sau somon reprezintă o sursă excelentă de acizi grași Omega-3 și vitamina D. Nutriționiștii recomandă alegerea variantelor conservate în apă sau ulei de măsline și consumul lor în salate, sandvișuri sau paste.

Uleiul de măsline extravirgin

Considerat unul dintre pilonii dietei mediteraneene, uleiul de măsline extravirgin conține oleocantal, un compus natural cu proprietăți antiinflamatoare. Specialiștii recomandă folosirea lui în salate sau peste legume și preparate deja gătite.

Lintea și năutul

Lintea și năutul sunt bogate în fibre, proteine vegetale și fitonutrienți care susțin sănătatea intestinului și pot contribui la reducerea inflamației. În plus, sunt ușor de introdus în supe, tocănițe sau salate.

Ciocolata neagră

Ciocolata cu un conținut ridicat de cacao conține flavonoide și polifenoli, compuși antioxidanți care pot avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare și a microbiomului intestinal. Nutriționiștii recomandă consumul cu moderație și alegerea produselor cu cel puțin 70% cacao.

Turmericul și ceaiul verde

Turmericul este cunoscut pentru conținutul de curcumină, un compus cu proprietăți antiinflamatoare. Specialiștii spun că absorbția acestuia este mai eficientă atunci când este consumat împreună cu piper negru.

Și ceaiul verde este recomandat datorită conținutului de catechine, antioxidanți care pot contribui la reducerea inflamației și a stresului oxidativ.

Quinoa, migdalele și roșiile la conservă

Quinoa oferă proteine complete, fibre și quercetină, un antioxidant cu efect antiinflamator. Migdalele sunt bogate în vitamina E, grăsimi sănătoase și magneziu, iar roșiile la conservă reprezintă o sursă importantă de licopen, un antioxidant care devine chiar mai ușor de absorbit după prepararea termică.

Nutriționiștii subliniază că niciun aliment nu poate elimina de unul singur inflamația. Cele mai importante beneficii apar atunci când aceste produse sunt integrate într-o alimentație echilibrată, bogată în fructe, legume, cereale integrale și grăsimi sănătoase.

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