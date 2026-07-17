4 obiceiuri pe care ar trebui să le eviți dacă ai colesterolul mărit. Ce recomandă specialiștii

Colesterolul mărit este unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru bolile cardiovasculare, însă specialiștii spun că nivelul acestuia poate fi influențat în mare măsură de obiceiurile de zi cu zi.

Potrivit publicației EatingWell, care citează dieteticieni, există câteva greșeli frecvente pe care persoanele cu colesterol ridicat ar trebui să le evite pentru a-și proteja sănătatea inimii.

Colesterolul LDL, cunoscut și drept „colesterolul rău”, se poate depune pe pereții arterelor, favorizând formarea plăcilor de aterom și îngustarea vaselor de sânge. În timp, acest proces crește riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral și alte boli cardiovasculare, motiv pentru care medicii recomandă monitorizarea periodică a valorilor colesterolului și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Consumul frecvent de alimente ultraprocesate

Produsele ultraprocesate, precum mezelurile, snacksurile sau unele semipreparate, conțin adesea cantități mari de grăsimi saturate și sodiu, dar foarte puține fibre. Specialiștii recomandă înlocuirea acestora cu alimente integrale, precum legumele, fructele, cerealele integrale și leguminoasele, care pot contribui la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului.

Sedentarismul

Lipsa activității fizice poate influența negativ valorile colesterolului și sănătatea cardiovasculară. Experții recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână, precum mersul alert, ciclismul sau înotul, precum și reducerea timpului petrecut pe scaun.

Excesul de grăsimi saturate

Consumul frecvent de carne grasă, produse de patiserie, unt sau alte alimente bogate în grăsimi saturate poate contribui la creșterea colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”. În schimb, specialiștii recomandă alegerea grăsimilor nesaturate din pește, nuci, semințe și uleiuri vegetale.

Somnul insuficient

Potrivit dieteticienilor citați de EatingWell, lipsa unui somn de calitate poate influența negativ metabolismul și este asociată cu valori mai ridicate ale colesterolului LDL și cu un risc cardiovascular crescut. Menținerea unui program regulat de somn și respectarea unui număr suficient de ore de odihnă pot face parte din strategia de control al colesterolului.

Specialiștii subliniază că niciun obicei, luat separat, nu este suficient pentru a controla colesterolul. Cele mai bune rezultate apar atunci când alimentația echilibrată, activitatea fizică regulată, somnul adecvat și recomandările medicului sunt combinate într-un stil de viață sănătos.

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