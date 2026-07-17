Dieta Adelinei Pestrițu, explicată pas cu pas. Cum își controlează greutatea

Adelina Pestrițu, în vârstă de 39 de ani, rămâne una dintre cele mai urmărite figuri din mediul online și din televiziune, iar aparițiile ei publice sunt atent construite.

De ani buni, vedeta își menține silueta prin disciplină, alimentație echilibrată și sport, iar într-un interviu recent a vorbit deschis despre greutatea ei actuală și rutina care o ajută să rămână în formă.

Dieta Adelinei Pestrițu, explicată pas cu pas

Influențerița este căsătorită cu Virgil Steblea, alături de care are o fetiță, Zeny. Viața de familie și programul încărcat nu au împiedicat-o să își păstreze un stil de viață ordonat, bazat pe alegeri sănătoase și pe o abordare relaxată în privința dietelor.

Fosta prezentatoare TV a explicat că sportul și alimentația sunt pilonii pe care își construiește echilibrul. Adelina a mărturisit că are un truc simplu, dar eficient, pe care îl aplică constant:

„Am un truc pe care îl aplic de ani de zile. Mă cântăresc zilnic și când depășesc 54 kg, renunț la dulciuri și alimente cu multe calorii. Am observat că mă simt foarte bine la 53 kg și așa m-am setat.”

Cum își controlează greutatea

Vedeta a precizat că trece printr-o perioadă în care medicul i-a interzis efortul fizic după o intervenție, motiv pentru care nu ajunge la sală. În acest interval, își ajustează meniul: consumă carne, salate și supe, iar micul dejun este consistent, format din avocado, roșii cherry, ouă ochiuri și un fresh de portocale sau smoothie.

Seara nu are un ritual fix, însă dacă îi este foame improvizează rapid ceva din ce găsește în frigider.

„Nicio zi nu seamănă cu alta, nu am un meniu prestabilit. De obicei fac sport să-mi pot permite să îmi fac plăcerile culinare și totuși să mă mențin la o greutate favorabilă mie. Pentru mine dietele au adus și frustrări, așa că prefer să mențin un echilibru. E mai sănătos așa”, a dezvăluit Adelina.

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