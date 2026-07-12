Primele imagini de la Burlacii: Foc în Paradis, show-ul de la Pro TV. Cum arată caravana Adelinei Pestrițu din Turcia

Adelina Pestrițu s-a mutat temporar în Turcia pentru filmările noului reality show „Burlacii: Foc în Paradis”, producție care va fi difuzată în curând de PRO TV. După aproape un deceniu de pauză din televiziune, vedeta a revenit în fața camerelor și le-a oferit urmăritorilor săi un tur al locului în care își petrece timpul dintre filmări.

Stabilită pentru o perioadă în Turcia alături de familie, Adelina Pestrițu pare să se fi adaptat rapid noii experiențe. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, aceasta și-a întâmpinat fanii chiar în limba turcă, după care le-a arătat spațiul în care se relaxează și se pregătește înainte de fiecare apariție în emisiune.

„Merhaba, bu benim karavanım!” (nr. „Bună, aceasta este caravana mea!”), a spus Adelina Pestrițu la începutul filmării.

Cum arată caravana Adelinei Pestrițu din Turcia

Caravana impresionează prin designul modern și dotările sale. Interiorul este amenajat cu mobilier elegant, o canapea confortabilă și o masă, oferind un spațiu primitor în care prezentatoarea își poate petrece pauzele dintre cadre. Nici zona de bucătărie nu lipsește, iar frigiderul este aprovizionat cu numeroase băuturi răcoritoare, utile mai ales în zilele caniculare în care au loc filmările.

Adelina Pestrițu nu s-a limitat doar la încăperea principală, ci le-a prezentat urmăritorilor și baia caravanei, demonstrând că beneficiază de toate condițiile necesare pentru a se simți confortabil pe parcursul programului încărcat.

Totodată, Adelina Pestrițu și-a prezentat și echipa care o pregătește înainte de fiecare apariție în fața camerelor. Fanii au făcut cunoștință cu make-up artistul, hairstylistul și persoana responsabilă de ținutele sale, profesioniști care contribuie la imaginea impecabilă pe care o afișează în timpul emisiunii.

Revenirea în televiziune reprezintă un moment important pentru Adelina Pestrițu, după aproape zece ani în care s-a concentrat pe proiectele din mediul online. Vedeta a explicat că a acceptat această provocare deoarece a simțit că formatul i se potrivește și că propunerea a venit într-un moment potrivit al vieții sale.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei Pro TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viaţa mea şi m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simţi că formatul mi se potriveşte cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl aşteptam”, a declarat Adelina Pestriţu.

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