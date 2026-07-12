Acasă » Știri » Primele imagini de la Burlacii: Foc în Paradis, show-ul de la Pro TV. Cum arată caravana Adelinei Pestrițu din Turcia

Primele imagini de la Burlacii: Foc în Paradis, show-ul de la Pro TV. Cum arată caravana Adelinei Pestrițu din Turcia

De: Andreea Stăncescu 12/07/2026 | 15:03
Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Adelina Pestrițu s-a mutat temporar în Turcia pentru filmările noului reality show „Burlacii: Foc în Paradis”, producție care va fi difuzată în curând de PRO TV. După aproape un deceniu de pauză din televiziune, vedeta a revenit în fața camerelor și le-a oferit urmăritorilor săi un tur al locului în care își petrece timpul dintre filmări.

Stabilită pentru o perioadă în Turcia alături de familie, Adelina Pestrițu pare să se fi adaptat rapid noii experiențe. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, aceasta și-a întâmpinat fanii chiar în limba turcă, după care le-a arătat spațiul în care se relaxează și se pregătește înainte de fiecare apariție în emisiune.

„Merhaba, bu benim karavanım!” (nr. „Bună, aceasta este caravana mea!”), a spus Adelina Pestrițu la începutul filmării.

Cum arată caravana Adelinei Pestrițu din Turcia

Caravana impresionează prin designul modern și dotările sale. Interiorul este amenajat cu mobilier elegant, o canapea confortabilă și o masă, oferind un spațiu primitor în care prezentatoarea își poate petrece pauzele dintre cadre. Nici zona de bucătărie nu lipsește, iar frigiderul este aprovizionat cu numeroase băuturi răcoritoare, utile mai ales în zilele caniculare în care au loc filmările.

Adelina Pestrițu nu s-a limitat doar la încăperea principală, ci le-a prezentat urmăritorilor și baia caravanei, demonstrând că beneficiază de toate condițiile necesare pentru a se simți confortabil pe parcursul programului încărcat.

Totodată, Adelina Pestrițu și-a prezentat și echipa care o pregătește înainte de fiecare apariție în fața camerelor. Fanii au făcut cunoștință cu make-up artistul, hairstylistul și persoana responsabilă de ținutele sale, profesioniști care contribuie la imaginea impecabilă pe care o afișează în timpul emisiunii.

Sursa foto: Instagram

 

Revenirea în televiziune reprezintă un moment important pentru Adelina Pestrițu, după aproape zece ani în care s-a concentrat pe proiectele din mediul online. Vedeta a explicat că a acceptat această provocare deoarece a simțit că formatul i se potrivește și că propunerea a venit într-un moment potrivit al vieții sale.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei Pro TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viaţa mea şi m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simţi că formatul mi se potriveşte cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl aşteptam”, a declarat Adelina Pestriţu.

CITEȘTE ȘI: Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul de lux în care va locui pe durata filmărilor

Iustina Loghin, în centrul unei întâmplări bizare. Ce s-a întâmplat cu fosta concurentă de la Insula Iubirii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Beach, Please! în Ziua 3: 155.000 de participanți într-o singură zi. Future și Quavo, pentru prima dată LIVE în România, iar NIBIRU își dezvăluie viitorul
Știri
Beach, Please! în Ziua 3: 155.000 de participanți într-o singură zi. Future și Quavo, pentru prima dată LIVE…
Amendă uriașă de 100.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc în 2026 și nu obțin aceste semnături. Mulți nici nu știu că este nelegal
Știri
Amendă uriașă de 100.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc în 2026 și nu obțin aceste semnături.…
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei...
Cine este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog și avea doar 36 de ani
Gandul.ro
Cine este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog...
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin Mateiu
Prosport.ro
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin...
Acuzații de spălare de bani și acte false în proiectul imobiliar al lui Jared Kushner din Albania
Adevarul
Acuzații de spălare de bani și acte false în proiectul imobiliar al lui...
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
Digi24
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul,...
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin Mateiu
Prosport.ro
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni de la moartea mamei sale
Click.ro
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni...
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat nici cele hibride, nici cele electrice”
Digi 24
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat...
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul verii. Ce amenzi riscă șoferii
Digi24
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul...
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
Promotor.ro
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Ce pregătește Lidl în România și regiune: Atac la Google și Microsoft
go4it.ro
Ce pregătește Lidl în România și regiune: Atac la Google și Microsoft
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Cine este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog și avea doar 36 de ani
Gandul.ro
Cine este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog și avea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Beach, Please! în Ziua 3: 155.000 de participanți într-o singură zi. Future și Quavo, pentru prima ...
Beach, Please! în Ziua 3: 155.000 de participanți într-o singură zi. Future și Quavo, pentru prima dată LIVE în România, iar NIBIRU își dezvăluie viitorul
Amendă uriașă de 100.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc în 2026 și nu obțin aceste semnături. ...
Amendă uriașă de 100.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc în 2026 și nu obțin aceste semnături. Mulți nici nu știu că este nelegal
Bianca Drăgușanu s-a tunat din nou! La ce intervenție a apelat acum: ”Sunt mai mici și mai frumoase”
Bianca Drăgușanu s-a tunat din nou! La ce intervenție a apelat acum: ”Sunt mai mici și mai frumoase”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 13 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 13 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Ea este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog și avea 36 de ani
Ea este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog și avea 36 de ani
Cristina Pucean s-a despărțit de Albert NBN?! Dansatoarea, surprinsă la volanul bolidului EX-ului ...
Cristina Pucean s-a despărțit de Albert NBN?! Dansatoarea, surprinsă la volanul bolidului EX-ului Loredanei Chivu
Vezi toate știrile