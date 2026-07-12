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Bianca Drăgușanu s-a tunat din nou! La ce intervenție a apelat acum: ”Sunt mai mici și mai frumoase”

De: Irina Vlad 12/07/2026 | 15:40
Bianca Drăgușanu/ sursă foto: social media
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Bianca Dragușanu a mai bifat o intervenție estetică chirurgicală. Complexată de forma sau mărimea urechilor, ea s-a lăsat pe mâna experților și a suferit o operație otoplastie: remodelare a urechilor. 

Autodeclarată fan al procedurilor estetice (invazive sau complexe), se poate spune că Bianca Drăgușanu nu se lasă până când nu obține perfecțiunea fizică pe care și-o imaginează. Recent, pe o rețea de socializare, ea s-a filmat în cabinetul medicului estetician, cu bandaje la nivelul urechilor, oferind detalii despre cea mai recentă operație estetică pe care a efectuat-o vineri, 10 iulie.

Bianca Drăgușanu și-a operat urechile

Este vorba despre o intervenție chirurgicală numită otoplastie, operația destinată corectării sau remodelării urechilor. În timp ce se afla în cabinetul medicului care a operat-o, Bianca Drăgușanu s-a declarat mândră de faptul că și-a îndeplinit dorința, în ciuda disconfortului de după intervenție. Timp de 10 zile va purta un bandaj compresiv la nivelul urechilor, ca un fel de bandană, apoi va fi liberă să își prezintă noile „urechiușe”.

„În cazul în care vă întrebați ce fac eu duminica dimineață, iată că am venit să îmi schimb pansamentul. Vineri mi-am făcut otoplastia despre care v-am vorbit. Am făcut-o și pe asta, da! Am avut două zile în care mi s-a spus că nu am să pot să dorm, dar de astăzi văd că lucrurile se prezintă foarte bine.

Abia aștept să vă prezint noile urechi, urechiușe pentru că acum sunt mai mici și mai frumoase. Vreo 10 zile o să am freza asta cu banderolă, ceea ce nu îmi displace.”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram.

„Următoarea operație va fi un lifting endoscopic”

Nici bine nu a terminat cu intervenția la nivelul urechilor că deja Bianca Drăgușanu știe care vor fi următoarele două operații estetică. Confrom spuselor sale, este vorba despre o ridicare a mușchilor feței, un lifting endoscopic, și o micșorare de sâni.

”Următoarea intervenție va fi un lifting endoscopic, care presupune și ridicarea mușchilor, adică mușchii feței în sus (…) Eu nu spun nimănui să facă ca mine, eu sunt pasionată de acest domeniu, să îmi fac chestii, mă documentez foarte mult înainte (…) Va fi un lifting endoscopic, cu cicatrici invizibile pentru că se face undeva în păr, cu care voi ridica și mușchii (…) La sfârșitul lunii octombrie, voi face o micșorare de sâni”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

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