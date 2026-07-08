Bianca Drăgușanu, foc și pară din cauza lui Victor Slav. Ce acuzații îi aduce fostului soț: ”El e influencer, e în vacanță”

Bianca Drăgușanu continuă să fie una dintre cele mai urmărite prezențe din showbizul românesc, atât prin activitatea sa profesională, cât și prin aparițiile publice. Creatoarea de modă își împarte timpul între afaceri, proiectele din televiziune și responsabilitățile de mamă, iar în ultima perioadă a vorbit despre provocările pe care le întâmpină în viața de zi cu zi.

Vedeta este mama Sofiei, fiica sa din fosta căsnicie cu Victor Slav. Deși cei doi și-au refăcut viețile după divorț, au rămas legați prin responsabilitatea de a-și crește copilul. Sofia se apropie de vârsta de zece ani și ocupă un loc central în viața Biancăi, care afirmă în repetate rânduri că încearcă să îi ofere stabilitate, educație și cât mai multe oportunități de dezvoltare.

Bianca Drăgușanu îi aduce acuzații lui Victor Slav

În ultimii ani, Bianca Drăgușanu și-a concentrat atenția asupra proiectelor profesionale și a dezvoltării afacerilor personale. Brandul său de modă continuă să fie unul dintre principalele sale proiecte, iar activitatea din mediul online îi completează agenda încărcată. Popularitatea de pe rețelele sociale i-a adus numeroase colaborări comerciale, iar imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din industria de lifestyle și fashion din România.

Pe lângă activitatea antreprenorială, vedeta spune că încearcă să găsească un echilibru între muncă și timpul petrecut alături de familie. Programul său este adesea foarte aglomerat, însă consideră că organizarea și disciplina sunt esențiale pentru a reuși să gestioneze toate responsabilitățile.

Bianca Drăgușanu a lăsat să se înțeleagă că responsabilitățile legate de creșterea și educația fiicei sale revin, în cea mai mare parte, în sarcina sa. Vedeta a sugerat că implicarea fostului partener este limitată, motiv pentru care ea gestionează majoritatea cheltuielilor și a aspectelor care țin de dezvoltarea și bunăstarea Sofiei.

„Normal (n.r. E o femeie care își crește copilul singură). Copilul are și mamă, și tată, însă ajutorul este cât se poate de minim. E normal. El e influencer, e în vacanță, e plecat. Nu vreau să îl vorbesc pe tatăl ei de rău. Nu îmi stă în caracter. Ea trebuie să știe că el îi este alături cât poate și cu cât poate el. Dacă mai mult nu se poate, nu se poate. Bine că poate mami. (…) În 2026, femeia, în primul rând, trebuie să fie independentă și hotărâtă. Trebuie să aibă minim un job, pentru că noi trebuie să ne bazăm pe noi. Astea două chestii sunt obligatorii. Eu am trei job-uri, de multe ori chiar și patru”, a transmis Bianca Drăgușanu la TV.

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