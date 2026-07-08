Cum arată Andreea Popescu fără niciun strop de machiaj. Rar o vezi așa!

Andreea Popescu continuă să fie una dintre cele mai urmărite prezențe din mediul online, iar schimbările prin care a trecut în ultima perioadă au devenit un subiect intens comentat. După despărțirea de fostul său soț, campionul mondial la dans sportiv Rareș Cojoc, influencerița pare să fi început un nou capitol al vieții, punând accent pe încrederea în sine, pe un stil de viață echilibrat și pe autenticitate.

În ultimele luni, transformarea fizică a fost remarcată de urmăritorii săi. Andreea Popescu a reușit să slăbească vizibil, iar noua sa siluetă a atras numeroase aprecieri în mediul online. Schimbarea nu s-a rezumat însă doar la aspectul fizic, ci și la modul în care a ales să se prezinte în fața publicului, renunțând tot mai des la filtrele și artificiile de imagine utilizate frecvent pe rețelele sociale.

Cum arată Andreea Popescu fără machiaj

Una dintre cele mai recente apariții ale sale a atras rapid atenția internauților. Influencerița s-a filmat în timp ce își îndepărta machiajul, alegând să le arate urmăritorilor cum arată tenul său în mod natural. Gestul a fost interpretat ca o dovadă de asumare și încredere, într-o perioadă în care multe persoane publice aleg să își prezinte doar imagini atent editate.

Imaginile au evidențiat un ten îngrijit și luminos, iar la vârsta de 42 de ani, Andreea Popescu demonstrează că acordă o atenție deosebită stilului de viață și rutinei de îngrijire. Aspectul natural a fost remarcat de numeroși utilizatori ai rețelelor sociale, care au observat că influencerița preferă din ce în ce mai des să promoveze naturalețea.

Viața Andreei Popescu s-a schimbat considerabil după încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în urmă cu mai multe luni, iar ulterior au ales să organizeze viața de familie astfel încât copiii să petreacă timp alături de ambii părinți. După separare, influencerița a părăsit locuința în care trăia împreună cu fostul partener și și-a concentrat atenția asupra proiectelor personale și asupra dezvoltării sale.

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