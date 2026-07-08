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În compania cui a fost văzut Daniel Aloman, după divorțul de Ileana Sterp. Nimeni nu se aștepta la asta!

De: Anca Chihaie 08/07/2026 | 19:50
Ileana Sterp și Daniel Aloman / Sursa foto: Social media
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Deși divorțul dintre Daniel Aloman și Ileana Sterp a pus capăt căsniciei lor, relația dintre fostul soț al influenceriței și familia acesteia pare să fi rămas una bazată pe respect și apropiere.

Cele mai recente imagini apărute în mediul online au stârnit numeroase reacții, după ce Daniel Aloman a fost văzut petrecând timp alături de copiii săi și de Culiță Sterp.

Momentul a devenit rapid subiect de discuție în rândul urmăritorilor familiei Sterp, mai ales pentru că mulți se așteptau ca relațiile dintre cei implicați să se răcească după separarea oficială. În schimb, imaginile publicate pe rețelele de socializare arată o atmosferă relaxată, în care cei prezenți se bucură de timpul petrecut împreună, fără a lăsa impresia că între ei ar exista tensiuni.

Daniel Aloman a rămas în relații bune cu familia Ilianei Sterp

Prezența lui Culiță Sterp alături de fostul cumnat a fost remarcată imediat de internauți. Artistul a distribuit un videoclip în care apare împreună cu Daniel Aloman și cei mici, iar imaginile au fost apreciate de numeroși utilizatori ai platformelor sociale. Filmarea surprinde câteva momente obișnuite petrecute în familie, punând accent pe timpul de calitate petrecut alături de copii.

Foto: TikTok

Apariția celor doi în același cadru demonstrează că, în ciuda schimbărilor din viața personală, relațiile dintre membrii familiei au rămas apropiate. De altfel, în astfel de situații, interesul pentru binele copiilor reprezintă adesea principala preocupare, iar imaginile publicate par să transmită exact acest mesaj.

În ultimele luni, divorțul dintre Daniel Aloman și Ileana Sterp s-a numărat printre cele mai comentate subiecte din mediul online. Separarea celor doi a surprins o parte dintre cei care le urmăreau activitatea, mai ales că, înainte de anunțul oficial, nu existaseră indicii evidente privind o posibilă despărțire.

După încheierea căsniciei, atât Daniel Aloman, cât și Ileana Sterp și-au continuat activitățile cotidiene și proiectele personale, fiecare concentrându-se asupra responsabilităților și asupra vieții de familie. În același timp, atenția a rămas îndreptată spre creșterea și bunăstarea copiilor, aspect care pare să îi unească în continuare.

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