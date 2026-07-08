Motivul real pentru care iubita lui Toto Dumitrescu a depus plângere împotriva actorului: „Niciun părinte nu merită să-și vadă copilul în halul ăla”

Informații noi ies la iveală în cazul fiului lui Ilie Dumitrescu! Invitată în platoul lui Dan Capatos, iubita lui Toto Dumitrescu a făcut mărturisiri emoționante despre episodul care i-a schimbat viața. Alexandra a vorbit deschis despre relația cu actorul, despre drama prin care a trecut, dar și despre momentul care a făcut-o să își schimbe complet decizia. Deși susține că, inițial, nu și-a dorit să depună plângere împotriva lui Toto Dumitrescu, imaginea tatălui său, profund afectat de cele întâmplate, a fost cea care a convins-o că nu mai poate să tacă.

Scandalul în care este implicat Toto Dumitrescu continuă să țină prima pagină a presei. La finalul lunii iunie, actorul a provocat un incident într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei, iar conflictul a continuat și în stradă, unde fiul lui Ilie Dumitrescu s-a certat extrem de grav cu iubita lui. Martorii au alertat autoritățile iar la fața locului au intervenit polițiștii, care l-au imobilizat. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Alexandra: „M-a văzut plină de sânge din cap până-n picioare”

În timp ce Toto Dumitrescu a fost internat la Spitalul Obregia și întreaga atenție s-a concentrat asupra stării sale, Alexandra a ales să rămână în umbră. Acum, tânăra spune că nu mai poate păstra tăcerea. Deși susține că nu voia să-i facă rău actorului, la câteva săptămâni de la acel episod, a decis să vorbească deschis despre s-a întâmplat și a explicat care a fost momentul ce a făcut-o să se răzgândească și să ia în calcul depunerea unei plângeri împotriva actorului.

Invitată la Dan Capatos Show, bruneta a mărturisit că reacția tatălui său a făcut-o să înțeleagă că nu poate închide ochii în fața celor petrecute.

Eu nu am vrut să depun plângere împotriva lui, dar m-am răzgandit. Știi cine a venit și a avut grijă de mine după acest incident? Tatăl meu care trecea pe stradă. Venise să-mi aducă cățelul acasă. M-a văzut plină de sânge din cap până-n picioare. Durerea aia din ochii lui tatălui meu… Motivul care m-a făcut să schimb a fost faptul că niciun alt părinte nu merită să-și vadă copilul în halul în care m-a văzut tatăl meu pe mine. Doar pentru asta… Durerea mea nu a fost durerea fizică, ci faptul că tatăl meu a trebuit să mă vadă. Eu am stat la pat, pentru că eram lovită peste tot. Nu am vrut să-i fac rău, apoi văzând trauma tatălui meu, am zis „nu pot s-o las așa”. Eu am încercat să trec peste, dar tatăl meu nu a trecut, a declarat iubita agresată de Toto Dumitrescu în emisiunea Dan Capatos Show.

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