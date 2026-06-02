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Toto Dumitrescu, condamnat după ce a fost ”înfundat” chiar de iubita lui. Cum a încercat actorul până în ultima clipă să scape de dosar

De: Keva Iosif 02/06/2026 | 21:50
Toto Dumitrescu, condamnat după ce a fost ”înfundat” chiar de iubita lui. Cum a încercat actorul până în ultima clipă să scape de dosar
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Fiul lui Ilie Dumitrescu nu a reușit să scape de consecințele accidentului pe care l-a provocat anul trecut. Toto a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a a plecat de la locul impactului, iar ulterior a fost depistat pozitiv la cocaină. CANCAN.RO a aflat detalii-bombă despre cine l-a „ars” de fapt pe actor în fața anchetatorilor și ce ”regie” de ultim moment ar fi încercat pentru a scăpa de dosar.

În apărarea sa, Toto Dumitrescu a încercat să-și transforme iubita într-un scut, chiar înainte de a fi condamnat. Fiul lui Ilie Dumitrescu le-a spus anchetatorilor că nu ar fi părăsit locul accidentului din dorința de a scăpa, ci pentru a o proteja pe ea, chipurile. Mai mult, actorul a invocat faptul că avea suspiciuni că aceasta ar putea fi însărcinată și că situația ar fi putut genera probleme în relația cu tatăl tinerei, care nu ar fi fost de acord cu o eventuală sarcină, potrivit spuselor lui.

”Audiat în calitate de suspect (la vremea respctivă), numitul Dumitrescu-Badea Ilie a recunoscut săvârșirea faptei și a declarat faptul că în data de 14.09.2025, în jurul orei 13:50, a fost la volanul autoturismului marca ########, proprietatea martorului #### ####. A menționat că în autoturism s-au mai aflat #### ####, pe locul pasagerului dreapta față, și concubina sa, #####, care ocupa locul stânga spate. După producerea accidentului rutier, s-a asigurat că toată lumea este în siguranță. A susținut că se afla într-o stare de panică din cauza faptului că bănuia că ##### este însărcinată, era anxioasă și tremura. De aceea, au hotărât să plece împreună acasă pentru a se liniști și a nu afla tatăl ei că este însărcinată”.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu. sursă foto: Instagram

Numai că, surpriză, declarațiile iubitei l-au contrazis total! Aceasta a povestit anchetatorilor faptul că și ea a fost rănită în urma impactului, lovindu-se la cap și la piciorul stâng, fiind obligată de Toto să plece de la locul accidentului, de frică să nu fie arestat.

”Martora a mai arătat că în urma producerii accidentului s-a lovit și ea în zona capului și în zona piciorului stâng, însă nu a simțit nevoia să meargă la spital, deoarece a considerat că sunt doar vânătăi. 

A precizat că la fața locului au stat pentru aproximativ 7-8 minute, chiar până să ajungă echipajul de poliție. În timp ce aceasta se afla pe trotuar, #### i-a spus „#####, haide, hai să mergem” iar ea l-am întrebat „unde?” , el spunându-i doar să meargă cu el. Aceasta s-a ridicat de pe trotuar și l-a urmat. Nu a văzut mașina de poliție care venea spre ei, dar a auzit girofarele”, a mărturisit iubita actorului, care a răsturnat toată ancheta cu declarațiile ei.

Toto l-a sunat pe Ilie Dumitrescu după accident

Iubita lui Toto a mai povestit că actorul și-ar fi sunat părinții pentru a le spune despre accident, iar aceștia l-au sfătuit să se predea. A continuat să se ascundă, timp în care acesta ar fi urmărit la televizor știrile despre el.

”După ce au ajuns în apartament, nu au mai ieșit deloc, deoarece  era speriat din cauza situației în care se afla, iar ea a hotărât să rămână cu acesta. În aceste două zile, ea i-a spus de mai multe ori să meargă la poliție, dar el a zis că „o să meargă mâine”.

În această perioadă, de după accident, martora a susținut că a fost în permanență cu el și că aceasta nu a consumat substanțe psihoactive și nici alcool, cât a fost cu ea. După producerea accidentulu i-a anunțat pe părinții lui despre ceea ce s-a întâmplat, care i-au zis să se ducă la poliție, însă acesta le spunea că „mai stă puțin”.

Martora a apreciat că Toto s-a speriat, deoarece știa că nu are permis de conducere și acesta este motivul pentru care a hotărât să plece de la fața locului. Martora a menționat că a plecat pe jos pe trotuarul de pe bd. Primăverii, a mers cam 3-4 minute, după care au comandat un taxi și s-au dus la cineva acasă. Au stat acolo o oră-două, după care au plecat tot cu un taxi în ####### #####, în apartamentul închiriat de #### în regim AirBnB, pe care l-a închiriat pentru o perioadă de 10 zile, de pe 10 sau 11 septembrie 2025.

De asemenea, martora a arătat că au urmărit știrile și inculpatul cunoștea că îl caută poliția. Aceasta i-a spus să meargă totuși să anunțe ceea ce s-a întâmplat, însă el era speriat din cauză că nu are permis și nu vrea să ajungă la pușcărie”.

Imagini-bombă: după accident, Toto Dumitrescu ar fi trecut pe „locul de pasager”

O cameră video amplasată pe o clădire din zona în care s-a petrecut accidentul a surprins un moment halucinant cu Toto Dumitrescu, care ar fi încercat inițial sa ”regizeze” momentul, folosindu-se de iubita lui pe post de ”cobai”. Doar că s-a răzgândit și a preferat să plece de la locul faptei…

”La ora 12.57.47, după impact, se observă cum din autovehiculul marca Mercedes Benz, de la volan, coboară o persoană de sex bărbătesc, fiind îmbrăcată într-un tricou de culoare neagră, care, ulterior se îndreaptă către portiera din stânga spate, pe care o deschide. Totodată, se observă portiera dreapta față care se deschide.

La ora 12.57.50, se observă o persoană de sex feminin care coboară de pe locul din stânga spate al autovehiculului iar șoferul de sex bărbătesc menționat mai sus, se urcă în autovehicul în locul acesteia …

Se observă, la ora 13:05:35, un echipaj de poliție care ajunge la locul producerii unui eveniment rutier produs la intersecția bd. ###### ###### cu bd. Primăverii. Totodată, se observă două persoane, una de sex feminin și una de sex bărbătesc, care se îndepărtează de locul producerii evenimentului rutier, mergând pe trotuarul bd. Primăverii către Piața Charles de Gaulle”.

Procurorii au insistat ca actorul să își execute pedeapsa în regim de detenție pentru că, după accident, s-a sustras de la anchetă, fiind găsit greu de polițiști și după demersuri repetate, inclusiv un mandat de aducere.

Toto a susținut, însă, prin avocat, că a început un program de reabilitare, iar asta a contribuit, se pare, în decizia judecătorilor, când i-au aplicat pedeapsa cu suspendare.

”Totodată, instanța are în vedere și aspectele referitoare la situația sa socială, raportat la  înscrisurile în circumstanțiere depuse de inculpat, din care reiese implicarea sa în activități de voluntariat specifice domeniului de administrare a bunurilor imobiliare în perioada 19.01.2026-13.02.2026, precum și participarea la 8 ședințe de terapie individuală și la 3 ședințe de terapie în grup în cadrul Centrului terapeutic ENLA, fiindu-i oferit sprijin psihologic specializat pentru recuperarea din adicții și pentru reabilitarea psiho-socială”.

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