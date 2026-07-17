Vedeta din „Real Housewives of Cheshire”, însărcinată cu al doilea copil după problemele de fertilitate. „Este un adevărat miracol”

Paige Chohan, una dintre vedetele emisiunii „Real Housewives of Cheshire”, a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil, la doar câteva săptămâni după ce dezvăluise că ea și soțul său, Amir, se confruntau cu dificultăți în încercarea de a-și mări familia. Antreprenoarea spune că sarcina a apărut în mod natural, chiar în perioada în care cei doi luau în calcul alte soluții pentru a concepe un copil.

Paige Chohan este însărcinată

Paige Chohan, în vârstă de 34 de ani, și soțul ei, Amir, vor deveni părinți pentru a doua oară la începutul anului viitor. Cei doi mai au o fiică, Nora, în vârstă de doi ani și jumătate.

„A durat mult până aici. Suntem în culmea fericirii. Este cea mai frumoasă veste pe care am fi putut-o primi, mai ales după un an atât de dificil pentru noi ca familie”, a declarat vedeta pentru Mirror.

În ultimele luni, cuplul s-a confruntat cu numeroase probleme cauzate de renovarea casei lor din Cheshire. Lucrările au fost întârziate cu aproape un an și au depășit bugetul cu aproximativ 500.000 de lire sterline, motiv pentru care familia s-a mutat temporar într-un apartament din centrul orașului Manchester.

Sarcina a venit în mod natural, în timpul consultațiilor pentru fertilitate

Paige a povestit că, după ce ea și Amir au întâmpinat dificultăți în conceperea celui de-al doilea copil, au început să analizeze diferite variante pentru a-și extinde familia. În timp ce participau la consultații și evaluări medicale privind fertilitatea, vedeta a rămas însărcinată în mod natural.

„Este un adevărat miracol pentru noi”, a spus ea.

Paige mărturisește că vestea a venit exact când se aștepta mai puțin și că reprezintă cea mai mare binecuvântare după un an pe care îl descrie drept „nebun” și „plin de provocări”.

Primele luni de sarcină au fost dificile

Deși se bucură enorm de faptul că va deveni din nou mamă, Paige recunoaște că primul trimestru de sarcină nu a fost deloc ușor.

„De data aceasta am stat mai mult în pat. Abia mă puteam ridica, am avut aproape toate simptomele posibile, iar oboseala a fost copleșitoare”, a mărturisit ea.

Vedeta spune că fiecare sarcină este diferită și că încearcă să profite de zilele în care are mai multă energie.

„Încerc să iau fiecare zi așa cum vine. Dacă mă simt bine și am energie, profit de acel moment”, a explicat Paige.

A aflat că este însărcinată înainte să-i spună soțului

Paige a avut primele suspiciuni după ce menstruația i-a întârziat. Deși s-a gândit inițial să mai aștepte câteva zile înainte de a face testul de sarcină, recunoaște că nu a avut răbdare și l-a făcut fără ca Amir să știe.

La prima sarcină, cu Nora, a fugit imediat să-i dea vestea soțului. De această dată, însă, a vrut să creeze un moment special. A organizat un picnic într-un parc, într-o zi însorită, iar acolo, alături de fiica lor și de câinele familiei, i-a spus lui Amir că vor avea încă un copil.

„A fost foarte greu să păstrez secretul. Dar a fost un moment minunat pe care îl vom păstra mereu în suflet”, a povestit ea.

Paige spune că nu și-a putut stăpâni lacrimile, iar Amir a fost la fel de emoționat.

„A fost cea mai frumoasă veste pentru amândoi. Suntem atât de fericiți că pornim împreună în această nouă etapă”, a spus vedeta.

Nora abia începe să înțeleagă că va avea un frățior sau o surioară

Fiica lor, Nora, are doar doi ani și jumătate și nu înțelege încă pe deplin ce urmează să se întâmple, însă știe că „există un bebeluș în burtica mamei”.

„Spune «baby», iar eu îi spun că este în burtică”, a explicat Paige.

Vedeta spune că fetița adoră bebelușii și este foarte atentă cu verii ei mai mici.

„Îi place să aibă grijă de ei, să fie blândă și grijulie. Cred că va fi o soră mai mare minunată”, a adăugat ea.

„Totul se întâmplă cu un motiv”

Privind în urmă, Paige spune că a învățat să creadă că toate lucrurile se întâmplă la momentul potrivit.

„Nu m-aș fi gândit niciodată că se va întâmpla. Eram foarte stresată din cauza încercărilor de a rămâne însărcinată și a renovării casei”, a mărturisit ea.

După ce ea și Amir au încetat să mai pună presiune asupra lor, sarcina a venit în mod natural.

„Nu aș fi putut scrie o poveste mai frumoasă. Totul se întâmplă cu un motiv. Momentul este perfect”, spune Paige.

Povestea va fi prezentată și în noul sezon al emisiunii

Vedeta nu și-a anunțat încă toți colegii din distribuția „Real Housewives of Cheshire”, ci doar câțiva dintre prietenii apropiați.

Ea spune însă că telespectatorii vor putea urmări întreaga experiență în noul sezon al emisiunii, inclusiv perioada în care s-a confruntat cu probleme de fertilitate și vestea neașteptată a sarcinii.

Paige și Amir au decis că vor afla sexul copilului înainte de naștere și iau în calcul organizarea unei petreceri de tip gender reveal, deși încă nu s-au hotărât dacă va fi un eveniment mare, ca la prima sarcină, sau unul restrâns, doar pentru familie.

„Nu sunt o persoană răbdătoare. Indiferent dacă va fi băiat sau fată, vom fi la fel de fericiți. Cea mai mare binecuvântare este că, după atât de mult timp în care am încercat, am reușit în sfârșit să avem încă un copil”, a încheiat vedeta.

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