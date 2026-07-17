Incendiile din Canada amenință Finala Cupei Mondiale 2026. Suporterii, îndemnați să poarte măști de protecție

Fumul provenit din incendiile de vegetație care afectează vaste regiuni din Canada continuă să traverseze granița spre Statele Unite, unde a provocat o deteriorare accentuată a calității aerului în numeroase orașe importante. Fenomenul, alimentat de curenții atmosferici care au împins masele de fum spre sud, a acoperit metropole precum New York, Chicago, Detroit și Washington cu un strat dens de poluare, generând îngrijorări atât în rândul autorităților, cât și al populației.

Situația este atent monitorizată și din perspectiva evenimentelor sportive majore programate în acest sfârșit de săptămână. Finala Cupei Mondiale de Fotbal, care urmează să se dispute pe un stadion în aer liber din New Jersey, se desfășoară într-un context în care nivelul particulelor fine din atmosferă a depășit pragurile considerate sigure pentru sănătate în mai multe zone din nord-estul Statelor Unite.

Fumul incendiilor din Canada amenință finala Cupei Mondiale

În New Jersey, indicatorii privind calitatea aerului au rămas la valori considerate dăunătoare pentru sănătate, chiar dacă în ultimele ore s-a observat o ușoară ameliorare față de ziua precedentă. Vizibilitatea a fost redusă în multe regiuni, iar norul de fum a afectat inclusiv panorama orașului New York, unde zgârie-norii din Manhattan au fost greu de observat din cauza ceții persistente.

Autoritățile americane au emis avertizări pentru populație, recomandând limitarea activităților desfășurate în aer liber și utilizarea măștilor de protecție în zonele cele mai afectate. Totodată, aplicațiile oficiale dedicate informării suporterilor prezenți la competiția mondială transmit notificări privind evoluția calității aerului și măsurile de precauție necesare.

Meteorologii estimează că fumul ar putea continua să afecteze regiunea în cursul nopții și în prima parte a zilei de sâmbătă, însă schimbarea circulației atmosferice ar putea determina deplasarea norului de fum către nord-est, reducând impactul asupra zonei unde este programată finala. Totuși, prognozele rămân dependente de evoluția incendiilor și de direcția vântului din următoarele zile.

În același timp, alte mari orașe americane se confruntă cu niveluri și mai ridicate ale poluării. Chicago și Detroit au înregistrat indici ai calității aerului în categoria periculoasă, fiind incluse printre cele mai poluate orașe din lume în clasamentele realizate de platformele specializate în monitorizarea atmosferei. În aceste regiuni, cerul a căpătat o nuanță gălbuie, iar mirosul de fum a fost resimțit pe distanțe foarte mari.

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