Prințul Harry, prima apariție publică după întâlnirea cu regele Charles. La ce eveniment a participat

Prințul Harry a avut prima apariție publică după întâlnirea privată cu regele Charles al III-lea, participând la un eveniment organizat la New York, unde a fost prezent fără Meghan Markle.

Potrivit PEOPLE, ducele de Sussex a pășit pe covorul roșu la gala TIME100 Most Influential People in Sports, desfășurată la Jazz at Lincoln Center, la doar câteva zile după reuniunea discretă cu familia regală britanică de la Highgrove House.

Harry a fost invitat la eveniment pentru a marca impactul pe care Invictus Games, competiția sportivă internațională dedicată militarilor răniți sau veterani, l-a avut în ultimul deceniu. Proiectul a fost lansat de prinț în 2014 și este considerat una dintre cele mai importante inițiative caritabile ale sale.

Pe covorul roșu, prințul Harry a fost relaxat și bine dispus, schimbând câteva glume cu fotografii prezenți la eveniment. La un moment dat, acesta le-a spus: „Sunteți cei mai politicoși fotografi pe care i-am întâlnit vreodată”, potrivit PEOPLE.

Prima apariție după întâlnirea cu regele Charles

Evenimentul a avut loc la doar câteva zile după întâlnirea privată dintre prințul Harry și regele Charles, desfășurată la reședința Highgrove House. La reuniune au participat și regina Camilla, Meghan Markle și copiii cuplului, prințul Archie și prințesa Lilibet.

Întâlnirea a fost prima ocazie din ultimii patru ani în care regele Charles s-a întâlnit cu Harry, Meghan și cei doi copii ai lor. Palatul Buckingham a confirmat că reuniunea a avut loc, însă nu a oferit detalii despre discuțiile purtate sau despre atmosfera dintre membrii familiei.

Potrivit PEOPLE, prințul William nu a fost prezent la întâlnire, iar relația dintre cei doi frați rămâne în continuare tensionată.

În ultimele luni, mai mulți experți regali au apreciat că apropierea dintre Harry și tatăl său ar putea reprezenta un prim pas către o reconciliere în familia regală britanică, deși tensiunile acumulate în ultimii ani nu pot fi depășite peste noapte.

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