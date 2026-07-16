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Împăcarea dintre prințul Harry și regele Charles are o condiție „nenegociabilă”. Rolul-cheie al reginei Camilla

De: Daniel Matei 16/07/2026 | 22:10
Împăcarea dintre prințul Harry și regele Charles are o condiție „nenegociabilă”. Rolul-cheie al reginei Camilla
Sursa foto: Colaj CANCAN
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Întâlnirea privată dintre regele Charles al III-lea și prințul Harry, desfășurată săptămâna trecută la Highgrove House, este văzută de experții regali drept un pas important spre refacerea relației dintre cei doi.

Totuși, potrivit experților citați de revista PEOPLE, orice reconciliere are o condiție esențială: regina Camilla trebuie să facă parte din acest proces.

Potrivit autoarei Catherine Mayer, specializată în familia regală britanică, Camilla este „o parte nenegociabilă din viața lui Charles”, iar o apropiere între rege și fiul său nu poate avea loc fără implicarea și acceptarea acesteia.

„Este o parte nenegociabilă din viața lui Charles. Nu există o reconciliere între Harry și tatăl său fără ca ea să fie inclusă”, a declarat Mayer.

Relația dintre Harry și Camilla a fost tensionată

Afirmațiile vin în contextul în care relația dintre prințul Harry și regina Camilla a fost una complicată în ultimii ani. În autobiografia sa, Spare, publicată în 2023, Harry a susținut că a avut rezerve față de căsătoria tatălui său cu Camilla și a acuzat-o că și-ar fi consolidat imaginea publică prin intermediul presei, în detrimentul său. Cu toate acestea, el a declarat ulterior că nu o consideră „o mamă vitregă rea”, ci că cei doi au păstrat o relație distantă, dar respectuoasă.

Întâlnirea de la Highgrove House a fost organizată în cel mai mare secret, iar Palatul Buckingham a confirmat doar că aceasta a avut loc, fără a oferi alte detalii sau fotografii.

Surse citate de publicația americană susțin că prezența reginei Camilla a avut și rolul de a-i oferi sprijin moral regelui Charles într-un moment considerat delicat pentru întreaga familie regală.

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