SUA schimbă regulile pentru viză. Ce prevede hotărârea DHS, de fapt

Statele Unite ale Americii au reguli stricte pentru cetățenii străini care doresc să intre în țară, iar obținerea unei vize presupune respectarea unor condiții clare, în funcție de scopul călătoriei. Autoritățile americane actualizează periodic aceste reguli, iar Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat acum modificări importante care îi vizează pe studenții internaționali, participanții la programe de schimb și jurnaliștii străini.

Noua hotărâre, publicată în Federal Register (Registrul Federal), schimbă modul în care sunt acordate vizele din categoriile F, J și I. Până în prezent, beneficiarii acestor documente puteau rămâne în Statele Unite atât timp cât își păstrau statutul legal și continuau studiile, programul de schimb sau activitatea profesională. În locul acestui sistem, autoritățile vor introduce perioade maxime de ședere.

Ce schimbări apar la viză

Conform noilor reguli, vizele pentru studenți și participanții la programe de schimb vor avea o durată de cel mult patru ani. În cazul jurnaliștilor străini, perioada maximă de ședere va fi de 240 de zile, iar pentru jurnaliștii din China limita va fi de 90 de zile.

Persoanele care vor avea nevoie să rămână mai mult timp în SUA vor trebui să solicite prelungirea șederii sau să depună o nouă cerere, în funcție de situația în care se află.

Departamentul pentru Securitate Internă susține că schimbările sunt necesare pentru un control mai eficient al persoanelor aflate în aceste categorii de vize. Potrivit instituției, numărul admiterilor cu vize pentru studenți și programe de schimb a crescut semnificativ în ultimul an fiscal, iar actualul sistem îngreunează monitorizarea celor care rămân în țară pentru perioade îndelungate.

Noile prevederi fac parte din politica administrației Donald Trump de înăsprire a regulilor privind imigrația legală și ilegală. Regulamentul nu va intra în vigoare imediat, ci la 60 de zile de la publicarea în Registrul Federal. Dacă în acest interval nu vor exista modificări în urma procedurilor de revizuire, noile reguli vor deveni aplicabile tuturor vizelor din categoriile vizate.

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