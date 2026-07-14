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Cel mai bun oraș în care să trăiești se află în Europa. Cum arată clasamentul

De: Andreea Stăncescu 14/07/2026 | 22:09
Cel mai bun oraș în care să trăiești se află în Europa. Cum arată clasamentul
Copenhaga este cel mai bun oraș pentru locuit / Sursa foto: Pexels
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S-a aflat care este cel mai bun oraș pentru locuit din lume în 2026, după ce specialiștii au analizat mai multe criterii esențiale care influențează calitatea vieții. Printre acestea se numără siguranța, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și oferta culturală. Orașul care ocupă primul loc se află chiar în Europa și a reușit să își păstreze poziția de lider pentru al doilea an consecutiv.

Copenhaga a fost desemnată, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, potrivit ediției din 2026 a Global Liveability Index, realizat de The Economist Intelligence Unit. Clasamentul analizează anual cele mai importante orașe ale lumii și stabilește care oferă cea mai bună calitate a vieții, luând în calcul factori esențiali precum siguranța, sistemul medical, educația, infrastructura și oferta culturală.

Copenhaga, în topul favoriților

În acest an au fost evaluate 173 de orașe, iar capitala Danemarcei și-a păstrat poziția de lider datorită rezultatelor excelente obținute la mai multe categorii. Copenhaga a primit punctaj maxim pentru stabilitate, infrastructură și educație, iar la celelalte criterii a obținut scoruri de peste 95 de puncte. Aceste rezultate au plasat orașul înaintea unor destinații recunoscute pentru nivelul ridicat de trai, precum Viena și Melbourne.

Sursa foto: Pexels

Unul dintre marile avantaje ale capitalei daneze este faptul că poate fi explorată cu ușurință pe jos. Orașul este compact, terenul este aproape în întregime plat, iar zonele pietonale sunt bine organizate. De asemenea, Copenhaga găzduiește Strøget, considerată cea mai lungă și una dintre cele mai vechi străzi pietonale din Europa, ceea ce face deplasarea rapidă și plăcută atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

Un alt punct forte îl reprezintă sistemul de sănătate. Locuitorii beneficiază de servicii medicale finanțate din fonduri publice, spitale moderne și personal medical bine pregătit, aspecte care contribuie semnificativ la calitatea vieții.

1. Copenhaga, Danemarca

2. Viena, Austria

3. Melbourne, Australia

4. Sydney, Australia

5. Zürich, Elveția

6. Geneva, Elveția

7. Osaka, Japonia

8. Adelaide, Australia

9. Vancouver, Canada

10. Tokyo, Japonia

Rezultatele confirmă că orașele care investesc constant în infrastructură, educație, sănătate și siguranță continuă să ofere cele mai bune condiții pentru locuitori. Totodată, clasamentul reprezintă un reper important pentru persoanele care își doresc să se stabilească într-un oraș cu un nivel ridicat de trai sau caută destinații recunoscute pentru calitatea vieții.

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