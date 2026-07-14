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Locul spectaculos din Grecia unde nu există hoteluri, taverne sau drumuri. Cum poți ajunge în Paradisul ascuns din Grecia unde apa rămâne caldă și liniștită. Se ajunge doar cu barca

De: Alina Drăgan 14/07/2026 | 22:21
Locul spectaculos din Grecia unde nu există hoteluri, taverne sau drumuri. Cum poți ajunge în Paradisul ascuns din Grecia unde apa rămâne caldă și liniștită. Se ajunge doar cu barca
Locul spectaculos din Grecia unde nu există hoteluri, taverne sau drumuri /Foto: Facebook
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Litoralul grecesc este vizitat în fiecare an de un număr impresionant de români. Grecia rămâne o destinație populară de vacanță și are multe surprize de oferit. Aici există un adevărat paradis, de care nu mulți au auzit. O insulă pe care nu există hoteluri, taverne sau drumuri, unde apa este mereu liniștită și caldă. Cum poți ajunge în unul din cele mai spectaculoase locuri din Grecia?

Litoralul elen ascunde încă locuri spectaculoase, ferite de aglomerația marilor destinații turistice. Unul dintre ele este insula Diaporos, aflată în largul peninsulei Halkidiki, în nordul țării. Greek Reporter descrie acest loc drept un adevărat paradis, cu ape cristaline, temperaturi plăcute și aproape fără vânt pe tot parcursul anului.

Locul spectaculos din Grecia unde nu există hoteluri, taverne sau drumuri

Insula Diaporos este considerată Maldivele din Grecia, iar cei care ajung aici sunt impresionați. Diaporos este o insulă foarte mică, cu o suprafață de aproximativ 4 kilometri pătrați și face parte dintr-un grup de nouă insulițe aflate în golful Vourvourou.

Pe această insulă nu există locuitori permanenți, drumuri asfaltate, hoteluri, supermarketuri sau taverne. Natura construiește aici un peisaj superb, întrerupt de doar câteva vile private, construite ca reședință de vacanță. Exact lipsa infrastructurii face locul unul aparte. Iar turiștii care ajung aici trebuie să vină pregătiți cu apă, mâncare și tot ce este nevoie pentru o zi la plajă.

Insula Diaporos surprinde prin plajele sale cu nisip alb-roz și prin Laguna Albastră (Blue Lagoon), una dintre cele mai fotografiate atracții din Halkidiki. Aici se ascund peste 50 de plaje și golfuri, multe accesibile exclusiv de pe mare.

Aici apa este mereu liniștită, fără curenți puternici și fără vânt. Plaja lungă din Vourvourou, de pe brațul din mijloc al peninsulei Halkidiki, formează un golf natural care protejează insula de curenții puternici de aer. Astfel, insula este protejată, nu este afectată de vânturile din zonă, iar apa este mai caldă decât în alte zone ale Mării Egee.

Locul spectaculos din Grecia unde nu există hoteluri, taverne sau drumuri /Foto: Facebook

Cum poți ajunge în Paradisul ascuns din Grecia

Deși insula Diaporos este un adevărat spectacol al naturii, accesul aici este limitat. Singura modalitate de a ajunge este cu barca.

„Singura modalitate de a ajunge la Diaporos este însă să negociezi cu pescarii din Vourvourou și din zonele înconjurătoare pentru transportul cu barca”, spun cei de la Greek Reporter.

Pe lângă bunăvoința pescarilor, mai există totuși și o altă variantă. Turiștii pot închiria o barcă pentru o zi, pentru care nu este nevoie de permis. Există numeroase firme de închirieri de bărci în Vourvourou și nu numai.

De asemenea, dacă marea este liniștită, distanța dintre Vourvourou și Diaporos este suficient de mică încât să poată să fie parcursă cu paddleboard-uri sau caiace. Iar mulți turiști aleg și această variantă. Traversarea durează aproximativ 20-30 de minute, în funcție de condițiile mării.

 

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