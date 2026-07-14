Doi români, impresionați de o insulă din Grecia: ”Am mâncat cea mai bună bougatsa și am plătit doar 3 euro”

O familie de români a descoperit o destinație de vacanță impresionantă. La doar câteva ore de România au găsit o insulă grecească pe care mulți turiști o frecventează. Aceștia au postat pe TikTok imagini uluitoare, fiind uimiți de costurile avantajoase și preparatele tradiționale gustoase.

Cei doi români au prezentat atracțiile insulei Sifnos și au explicat că este alegerea potrivită pentru turiștii care își doresc o experiență gastronomică impecabilă, plaje cu nisip, terase de coastă și localități în împrejurimi cu un view care îți taie respirația.

Insula grecească tot mai preferată de români

Sifnos este o variantă sigură pentru cei care vor o vacanță liniștită, dar cu diferite activități. Cei doi români care au ajuns aici spun că există plaje impresionante și trasee montane. Totuși, surpriza cea mai mare a fost din punct de vedere gastronomic.

Unii spun că aici găsești cea mai bună mâncare din Ciclade, iar noi nu îi contrazicem. Am mâncat cea mai bună bougatsa chiar în port și am plătit doar 3 euro pe ea. Fie că iubești cultura autentică, mâncarea tradițională, plajele cu nisip, orașele elegante și îngrijite sau traseele de coastă, insula aceasta le are pe toate, a spus tânăra pe rețelele de socializare.

Un lucru important de menționat este că insula nu are aeroport, iar singurul mod prin care turiștii ajung la destinație este din Portul Pireu, din Atena. Călătoria durează în jur de două ore și jumătate. De asemenea, mai poate fi vizitată din Serifos sau Milos, pentru că mijloacele de transport maritime scurtează durata călătoriri. Cei doi au plecat din Serifos, iar biletul de feribot a costat șapte euro de persoană pe sens. În plus, ei recomandă închirierea unei mașini pentru a explora insula. Aceștia au plătit 42 de euro pe zi, cu asigurare inclusă și fără depozit.

Biletul din Serifos ne-a costat 7 euro de persoană pe sens. Trebuie să știi că insula nu are aeroport, deci singura variantă de a ajunge aici este cu feribotul. Nu este o insulă chiar mică, așa că recomandăm să închiriezi o mașină (…) Mașina ne-a costat 42/zi cu asigurare și fără depozit, a mai explicat ea.

Ce să vizitezi și să mănânci în Sifnos

Printre atracțiile care i-au impresionat pe turiști se numără orașul vechi numit Kastro. Aici, turiștii se pot bucura de străduțele înguste și albe, Biserica Celor Șapte Martiri. De asemenea, Apollonia, capitala sa este foarte apreciată. Dacă vorbim despre gastronomie, cei doi recomandă preparatele tradiționale printre care Revithada, Mastelo și Manoura.

VEZI ȘI: Vacanțele exotice s-au ieftinit. Dubai și Egipt, printre destinațiile cu prețuri mai mici

Nu toate vacanțele sunt de vis! Un turist care a vizitat 60 de țări dezvăluie 5 locații care l-au dezamăgit