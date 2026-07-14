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Cum arată acum Viorel Stegaru. Imaginile cu fostul soț al Vulpiței s-au viralizat: ”Mai trăiește?!”

De: Denisa Crăciun 14/07/2026 | 14:45
Cum arată acum Viorel Stegaru/ sursa foto: social media
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Fostul cuplu Viorel Stegaru și Vulpița au preferat să fie discreți în ultima perioadă, astfel că nu au mai avut apariții publice. De curând, bărbatul a fost surprins într-un magazin, iar imaginile cu el au devenit virale rapid. Acesta s-a transformat complet și puțini îl mai recunosc.

Viorel Stegaru și Veronica, cunoscută drept Vulpița, au participat la emisiunea Acces Direct în urmă cu mai mulți ani. Cei doi au mers pe drumuri separate, după o relație cu năbădăi. Aceștia au ales să fie discreți, așadar publicul nu i-a mai putut urmări. Totuși, de curând, el a fost surprins într-un magazin, în timp ce se relaxa. Imaginile cu fostul Vulpiței au devenit virale în mediul online.

Cum arată acum Viorel Stegaru

El și Veronica au format un cuplu din anul 2020, iar relația lor a fost intens mediatizată. După o perioadă în care au apărut aproape zilnic la televizor, cei doi și-au spus adio. Vulpița este în continuare activă în mediul online, având o comunitate impresionantă. Pe de altă parte, Viorel nu a mai avut deloc apariții, până acum. Un internaut l-a surprins pe bărbat în timp ce se afla în interiorul unui magazin. Acesta se relaxa, stătea la o masă și savura un suc. El era îmbrăcat în haine de lucru, ceea ce sugerează că se întorsese de la muncă și că și-a reluat activitatea profesională obișnuită.

Imaginile cu el au devenit virale în mediul online, iar internauții au reacționat imediat. Unii dintre ei au sesizat faptul că bărbatul este mult mai liniștit decât înainte, fapt ce marchează o transformare impresionantă. Alții, în schimb, nu au putut să uite de momentele în care el și fosta parteneră erau constant la emisiuni.

„Viorele, tu ești?”/ „Singurul om care n-a uitat de unde a plecat”/ „Pare puțin mai tânăr”/ „De apreciat că nu bea alcool”/ „Lăsați-l în pace! Mi-e milă de el! Și totuși pare fericit! Îl are pe Dumnezeu lângă el, de aia!”/ „Este un tată minunat, nu a abandonat copilul, îl crește. Nu bea alcool, nu fumează/ Vulpița pe unde mai e?? Am auzit că a plecat cu altul😳😳😳/ Mai trăiește Viorel?”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat internauții.

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