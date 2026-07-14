Soția bărbatului aproape aspirat prin geamul spart al avionului, primele declarații: ”A fost îngrozitor!”

Un zbor de pasageri care decolase din Grecia cu destinația Germania s-a transformat într-o experiență dramatică după ce o defecțiune tehnică a fost urmată de avarierea unuia dintre geamurile cabinei. Incidentul a provocat o depresurizare bruscă, iar un pasager aflat lângă fereastră a fost tras parțial în exteriorul aeronavei de forța curentului de aer creat de diferența de presiune.

Evenimentul s-a produs în timpul unei curse operate de Ryanair, care plecase din Salonic și urma să ajungă la Memmingen. La scurt timp după decolare, echipajul a observat o problemă la unul dintre motoarele avionului în timp ce aeronava survola Macedonia de Nord. Din motive de siguranță, comandantul a decis revenirea imediată pe aeroportul din Salonic.

Ce a transmis femeia bărbatului

În timpul procedurilor de întoarcere, situația s-a agravat. Potrivit informațiilor apărute ulterior, fragmente desprinse din motorul avariat au lovit un geam al cabinei, provocând cedarea acestuia. În urma impactului, presiunea din interiorul avionului s-a modificat instantaneu, iar pasagerul aflat pe locul de lângă fereastră a fost aspirat parțial în exterior.

Bărbatul, un cetățean sârb în vârstă de 61 de ani, călătorea împreună cu soția sa după o vacanță petrecută în Grecia. În momentele de haos care au urmat, femeia și alți pasageri au intervenit pentru a împiedica tragedia, reușind să îl țină până când aeronava și-a continuat coborârea controlată spre aeroport.

„A fost ca și cum o bucată din motor s-ar fi desprins și ar fi lovit geamul lângă care stătea soțul meu, Ljubiša. Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit: «Dacă murim, murim împreună.» A fost îngrozitor” a transmis soția bărbatului pentru Nova.

Martorii au descris scene de panică la bord, în timp ce zgomotul puternic produs de depresurizare și curenții violenți de aer au creat momente de confuzie în cabină. Echipajul a acționat rapid pentru gestionarea situației și pentru pregătirea unei aterizări de urgență.

Avionul a reușit să aterizeze în siguranță pe aeroportul din Salonic, unde echipele medicale și serviciile de intervenție așteptau deja aeronava. Pasagerul rănit a fost preluat imediat și transportat la spital pentru investigații și tratament.

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