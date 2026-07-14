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Înscrieri pentru sesiunea de toamnă BAC 2026. Ce documente sunt necesare

De: Denisa Crăciun 14/07/2026 | 15:05
Înscrieri pentru sesiunea de toamnă BAC 2026. Ce documente sunt necesare
BAC sesiune de toamnă
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Elevii care nu au promovat Bacalaureatul în prima sesiune din acest an mai au o șansă în sesiunea de toamnă. Înscrierile au început de marți, 14 iulie și se încheie pe data de 21 iulie. Până atunci, absolvenții ciclului liceal trebuie să depună cererea împreună cu documentele obligatorii.

Încep din nou emoțiile pentru elevii care au absolvit liceul. Cei care nu au obținut notă de trecere la prima sesiune de Bacalaureat sau își doresc să mai susțină una sau mai multe probe încă o dată o pot face în sesiunea de toamnă. Evaluarea competențelor are loc în perioada 3-7 august 2026, iar examenele scrise se vor susține în intervalul 10-13 august. Momentan, tinerii trebuie să se înscrie și să depună documentele necesare.

Înscrieri pentru sesiunea de toamnă BAC 2026

În perioada 14-21 iulie, elevii care vor să susțină examenul de Bacalaureat în sesiunea de toamnă trebuie să se înscrie. Aceștia o pot face prin intermediul unei cereri. Documentele necesare sunt:

-Cerere-tip de înscriere;

-Copie după cartea de identitate;

-Copie după certificatul de naștere;

-Foaie matricolă (original sau copie legalizată, în funcție de situație);

-Fotografii tip buletin;

-Adeverință pentru absolvenții din promoțiile anterioare, care atestă situația școlară și probele deja promovate;

-Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale (dacă este cazul).

Ele trebuie depuse în funcție de situația fiecărui elev. Dacă un candidat a participat la prima sesiune și va susține una sau mai multe probe trebuie să ducă dosarul la liceul absolvit, la secretariatul unității de învățământ. Pe de altă parte, dacă vorbim despre un candidat care a susținut examenul într-un an anterior trebuie să depună fie la liceul la care a absolvit, fie la unul dintre centrele desemnate de inspectoratul școlar județean sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Cât trebuie să plătești dacă ai susținut de mai multe ori examenul

Cei care au dat BAC-ul de mai multe ori și își doresc să mai încerce trebuie să plătească o taxă. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, în anul 2026, suma pe care trebuie să o achite un tânăr este de 540 de lei. În cazul în care susține o singură probă, costul este mai mic și anume de 180 de lei.

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Au fost afișate rezultatele la Bacalaureat 2026. Rata de promovare a crescut la 76,9%, după contestații

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