Fostul soț al Alinei Sorescu dezvăluie cine i-a fost alături în cele mai dificile momente. Alexandru Ciucu: „M-a salvat tocmai treaba asta”

Alexandru Ciucu face dezvăluiri exclusive despre omul care i-a fost alături în cele mai dificile perioade din viața lui. Designerul a fost greu încercat în ultimii ani prin prisma divorțului de Alina Sorescu, a proceselor pe care le-a avut cu fosta soție, dar și a faptului că situația a fost cu atât mai delicată cu cât la mijloc sunt doi copii minori. În urma acestei experiențe, Alexandru Ciucu susține că a învățat să nu ia decizii impulsive și să nu răspundă atacurilor tocmai pentru ca fiicele lui să nu ajungă peste ani să citească despre scandalul dintre el și artistă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, designerul ne spune la cine s-a confesat în toată această perioadă, dar și care este modelul său în viață.

Alexandru Ciucu a fost prezent în cadrul unui eveniment care se desfășura în aer liber. Și, cum vremea nu ținea neapărat cu invitații, designerul a venit pregătit: Și pentru el, dar și pentru vreo domnișoară care ar fi avut nevoie de puțină protecție: Un gentleman desăvârșit! Și, pentru că el este un bărbat care oferă sprijin când e necesar, designerul ne-a dezvăluit și cine a fost persoana care i-a oferit ajutorul chiar și atunci când nu l-a cerut.

Alexandru Ciucu, un gentleman desăvârșit: „Asta e rolul bărbatului”

CANCAN.RO: „Just a gigolo”, domnule Ciucu?

Alexandru Ciucu: Am venit cu umbrela că mai devreme ploua, mai sunt doamne și domnișoare aici și poate reușesc să le protejez de ploaie. Asta e rolul bărbatului să protejeze femeile care își doresc să fie protejate, nu protejăm cu forța.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să oferi ajutorul cuiva și să îți dai seama că persoana respectivă nu își dorea ajutorul și nu trebuia să i-l oferi?

Alexandru Ciucu: Nu mi s-a întâmplat, dar se poate să fi oferit și nu am primit un „Mulțumesc” înapoi.

CANCAN.RO: Dar pentru tine cine a făcut un gest frumos, altruist?

Alexandru Ciucu: Tata. În pandemie a fost un moment extrem de dificil și pentru mine, și pentru el, ca bussiness zic, iar el a fost un moment în care m-a ajutat mai mult decât de obicei, deși ei m-au ajutat toată viața. A fost un moment foarte interesant pentru că eu atunci aveam cu adevărat nevoie și fără el nu m-aș fi putut descurca. Un ajutor e binevenit oricând, dar când ai back-up, te bucuri, dar nu ca atunci când e singura sursă. Când ți se pare că se dărâmă tot, e cineva care te trage și spune: Nu, stai aici cu mine!

CANCAN.RO: Ai simțit că tatăl tău este acela în momentele acelea în care aveai nevoie financiar, emoțional.

Alexandru Ciucu: Da, și financiar, dar mai ales emoțional. Acum, fie vorba între noi, nu cred că eram la un punct de a intra în faliment, dar aveam nevoie de suport emoțional. Când ai pe cineva pe care îl validezi, așa poate spune oricine, e binevenit și așa, dar când spune cineva în care ai 100% încredere, lucrurile sunt cu totul altfel. De asta mi se pare că rolul unui tată pentru copil este la fel de important ca cel de mamă. Acoperă nevoi diferite fiecare părinte. Când îți e greu te ridică tata de jos, e într-un fel, când îți e dor de un alint, o cocoloșeală, mai bine ca mama nu o oferă nimeni.

CANCAN.RO: Înțeleg că în perioada de după pandemie, a fost și mama alături, mai ales prin prisma divorțului când ai trecut prin momente dificile.

Alexandru Ciucu: Da, în pandemie nu eram încă în divorț, imediat după, dar evident că și mama a fost la fel de devotată și de dedicată, iar faptul că îi am în viață la vârsta asta e o binecuvântare. Tata are 85 de ani, mama are 84. E extrem de important să ai părinții în viață.

Designerul vrea să pună punct scandalului: „Când vor citi copiii vor spune: Ia uite ce a zis tata!”

CANCAN.RO: Te consideri un om care pune raționalul pe primul loc și apoi emoționalul?

Alexandru Ciucu: Da, încerc de cele mai multe ori să raționez, dacă nu e o emoție pură, cum e cea legată de copii, încerc să nu iau decizii pripite în baza emoțiilor. De cele mai multe ori când iei decizii în privința copiilor în baza emoțiilor nu e cel mai bine, iau decizia mai târziu după ce analizez.

CANCAN.RO: Tu oricum pari genul de om foarte calculat, îți așezi bine cuvintele, e de apreciat. Ai învățat asta odată cu maturitatea, experiența și trecerea timpului sau așa ai fost mereu?

Alexandru Ciucu: Lucrurile acestea se învață odată cu experiența. Cu toții când suntem mici suntem emoționali, dacă ne vine să plângem, plângem, dar consider că nu avem de câștigat dacă reacționăm instictiv.

CANCAN.RO: Tu ai și căptătat experiență în acest sens în ultimii ani.

Alexandru Ciucu: M-a salvat tocmai treaba asta că nu am spus lucrurile exact așa cum mi-au venit. M-am gândit în primul rând la copii. Ar fi fost o descărcare nervoasă pentru mine, dar copiii când vor citi peste 10, 20 de ani, ei nu vor mai ține cont că eu eram nervos atunci. O să spună: Ia uite ce a zis tata! Ori ei, ori alții ar fi putut spune. Lumea nu mai ține după cont de context, rămâne doar cu ce ai spus.

CANCAN.RO: Consideri că Alina a greșit cu ceea ce a spus de-a lungul timpului? Întreb pentru că și ea a fost diplomată, dar a dezvăluit mai multe lucruri?

Alexandru Ciucu: Nu vreau să intru aici, tot ce a fost, a fost. Contează ceea ce urmează.

CANCAN.RO: Ce urmează pentru tine?

Alexandru Ciucu: Urmează vacanța cu copiii, plecăm acum în vacanță, vreau să facem un tur al țării, să vedem mânăstirile lui Ștefan cel Mare, apoi mergem în Grecia.

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