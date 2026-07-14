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Ce a speriat-o pe o spanioloaică în România: „Nu am mai văzut așa ceva”

De: Denisa Crăciun 14/07/2026 | 16:36
Ce a speriat-o pe o spanioloaică în România: „Nu am mai văzut așa ceva”
Ce a speriat-o pe Sara în România/ sursa foto: captură TikTok
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O spanioloaică stabilită în România a făcut un videoclip în mediul online care a devenit viral. Aceasta a rămas uimită de ce a descoperit aici și asta pentru că în alte țări nu a mai văzut așa ceva. Tânăra s-a speriat încă din prima și a explicat că s-a gândit la pericolul existent.

Sara, o tânără din Spania, a decis să se mute în România în urmă cu ceva timp. Ea a început să își pună semne de întrebare în legătură cu cablurile care atârnă pe majoritatea străzilor din țară. Sara susține că nu a mai sesizat asta până acum, astfel că și-a exprimat îngrijorarea în mediul online.

Ce a speriat-o pe o spanioloaică în România

Tânăra a început să povestească pe rețelele de socializare despre un lucru aparent banal, pe care noi, românii, abia dacă îl mai observăm datorită obișnuinței. Ea s-a adresat celor care urmează să vină în România și a scos în evidență că sunt cabluri peste tot.

Dacă vii în România, unul dintre lucrurile care te vor surprinde este că sunt cabluri peste tot, a spus Sara pe TikTok.

Apoi, Sara a început să descrie locurile în care le observă cel mai des. Aceasta a subliniat că ele pot fi văzute pe stâlpi, pe marginea străzilor sau deasupra drumurilor. Spanioloaica s-a speriat și a crezut inițial că este în pericol.

M-am speriat și m-am întrebat dacă este periculos, dacă există vreun risc, a adăugat ea.

Explicația pe care a primit-o Sara

Ulterior, fata a povestit că a aflat explicația din spatele acestor cabluri. Ele sunt folosite pentru dezvoltarea rapidă a rețelelor de comunicații fără costuri ridicate. În plus, au fost montate imediat după căderea comunismului, așadar au și o semnificație istorică. De asemenea, a fost mai simplu în acest mod, decât să spargă asfaltul pentru lucrări subterane. Tânăra din Spania a mai făcut o descoperire șocantă. Ea a aflat că stălpii nu susțin doar cabluri de electricitate, ci și pe cele de internet, televiziune și telefonie.

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