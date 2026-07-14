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Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă

De: Alina Drăgan 14/07/2026 | 17:05
Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă
Lidl recheamă un produs cumpărat des de români /Foto: Shutterstock
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O nouă alertă alimentară a apărut în România! De această dată, un produs care a devenit foarte popular în ultimul timp este vizat. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe rafturile magazinelor Lidl a unui lot de înghețată. Despre ce produs este vorba?

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat rechemarea unui tip de înghețată, bogată în proteine. Produsul este rechemat de la vânzare din cauza riscului de contaminare cu nuci caju. Persoanele alergice trebuie să fie extrem de atente.

Lidl recheamă un produs cumpărat des de români

ANSVSA a anunțat retragerea de pe rafturile magazinelor Lidl a unui lot de îngheţată marca Gelatelli. Produsul este retras de la vânzare din cauza riscului de contaminare cu nuci caju.

Produsul în cauză este: Gelatelli Îngheţată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăţi de ciocolată (3%) şi pastă de fistic (2%). Acesta ar putea reprezenta un pericol pentru persoanele alergice la caju.

„ANSVSA informează consumatorii că furnizorul Motido GmbH & Co. KG recheamă produsul „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500 ml”, întrucât nu poate fi exclusă prezența nucilor caju.

Produsul vizat:

Lot: D2W48J25R1

Termen de valabilitate: 24.11.2027

Furnizor: Motido GmbH & Co. KG

Persoanele cu alergie la nucile caju sunt rugate să nu consume înghețata din lotul de mai sus, din cauza riscului de reacții alergice. Pentru consumatorii care nu suferă de această alergie, produsul rămâne sigur”, a transmis ANSVSA.

Lidl recheamă un produs cumpărat des de români /Foto: ANSVSA

În urma avertismentului, Lidl România a retras produsul de la vânzare, iar acesta poate fi returnat în orice magazin din rețea. Contravaloarea va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal. Rechemarea vizează exclusiv lotul indicat. Alte produse ale mărcii Gelatelli nu sunt afectate.

 

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