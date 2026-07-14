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„Dacă murim, murim împreună”. O femeie și-a ținut soțul de picioare după ce a fost aspirat pe geamul avionului

De: Irina Vlad 14/07/2026 | 17:39
„Dacă murim, murim împreună”. O femeie și-a ținut soțul de picioare după ce a fost aspirat pe geamul avionului
„Dacă murim, murim împreună”. O femeie și-a ținut soțul de picioare după ce a fost aspirat pe geamul avionului/ sursă foto: X
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Incidentul a avut loc în urmă cu doar câteva zilei, când cuplul se afla la bordul zborului, operat de filiala Ryanair, Malta Air, de la Salonic, în Grecia, la Memmingen, în Germania, de aproximativ 10 minute când, conform datelor de pe radarele aeriene, avionul a coborât brusc cu aproximativ 2.700 de metri. Pasagerul de 61 de ani a fost la un pas să fie aspirat complet pe geam, în timp ce soția sa îl ținea de picioare.

Accidentul s-a produs vineri dimineață, la bordul zborului FR1879, care efectua cursa dintre Salonic (Grecia) și Memmingen (Germania). Aeronava Boeing 737-800 urcase la aproximativ 20.000 de picioare (circa 6.100 de metri) când pasagerii au auzit o explozie puternică.

Ljubisa Karović și soția sa, Svetlana Karović / sursă foto: X

Mărturiile soției bărbatului care a fost parțial aspirat pe geamul avionului

Ljubisa Karović (în vârstă de 61 de ani) a fost aspirat cu capul înainte în timpul unui zvor al companiei Ryanair, după ce o bucată de motor s-a desprins și a spart unul dintre geamurile avionului. Femeie care și-a salvat soțul în timpul zborului a declarat că, în timp ce se ținea de picioarele lui, s-a gândit că amandoi sunt la un pas de o tragedie.

„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit doar atât: «Dacă murim, murim împreună». A fost îngrozitor. Au venit mai mulți oameni să mă ajute. Îmi amintesc în special de un bărbat și de o femeie. Acel bărbat ne-a salvat, practic, viața și mi-aș dori să-i pot mulțumi personal”, a spus femeia, adăugând că soțul ei a rămas afară până la piept timp de două minute.

Femeia a mai spus că multe persoane au părăsit locurile lor și s-au îndreptat către alte părți ale avionului pentru a se pune la adăpost, pe măsură ce cabina se decomprima. Pasagerii au declarat presei locale că bărbatul a supraviețuit datorită centurii de siguranță, care i-a ținut trunchiul legat de scaun, în timp ce partea superioară a trupului său se afla în afara avionului, în curentul de aer creat de acesta.

După incident, bărbatul în vârstă de 61 de ani se află încă internat într-un spital din Grecia, în stare de șoc și nu își amintește întreg evenimentul. Acesta a suferit răni și arsuri grave la una dintre mâini.

„Pentru mine este important că este în viață. Mâna lui este rănită foarte grav și are arsuri. Nu este în stare să comunice, nu-și amintește întregul eveniment.”, a spus soția acestuia.

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Soția bărbatului aproape aspirat prin geamul spart al avionului, primele declarații: ”A fost îngrozitor!”

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