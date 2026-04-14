Avertisment de la cea mai mare companie low-cost din Europa. Zeci de zboruri ar putea fi anulate în vară dacă războiul din Iran continuă

De: Daniel Matei 15/04/2026 | 00:50
Avertisment de la cea mai mare companie low-cost din Europa. Zeci de zboruri ar putea fi anulate în vară dacă războiul din Iran continuă
CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că aprovizionarea Europei cu combustibil pentru avioane ar putea fi afectată începând din iunie, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se încheie în următoarea lună, ceea ce ar putea forța compania aeriană și rivalii să ia în considerare anularea unor zboruri din sezonul de vară.

O’Leary a spus că operatorul irlandez, cea mai mare companie aeriană din Europa după numărul de pasageri, are convorbiri zilnice cu toți furnizorii săi de combustibil din Europa pentru a evalua situația, iar aceștia afirmă că aprovizionarea va rămâne stabilă până la sfârșitul lunii mai, scrie Reuters.

„Dacă acest conflict continuă până la sfârșitul lunii aprilie, vedem un risc pentru aprovizionare la începutul lunii iunie. Dacă se prelungește în mai, atunci nu mai știm ce se va întâmpla. Dacă există un risc pentru 10% sau 20% din aprovizionarea cu combustibil în iunie, iulie sau august, atunci noi și alte companii aeriene va trebui să începem să luăm în considerare anularea unor zboruri sau reducerea capacității.”, a declarat O’Leary într-o conferință de presă la Londra.

Companiile aeriene din întreaga lume ar putea avea probleme mari în vară

Companiile aeriene se confruntă cu o penurie de combustibil și prețuri ridicate, în contextul în care războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului blochează Strâmtoarea Hormuz, o rută importantă de transport al petrolului din Golful Persic. Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut brusc de la începutul conflictului.

Compania germană Lufthansa se pregătește, de asemenea, pentru posibile penurii de combustibil în afara Europei, compania observând semne timpurii de avertizare în Asia, a declarat CEO-ul Carsten Spohr miercuri.

„Dacă apar penurii în aprovizionarea cu kerosen, este probabil ca acestea să fie resimțite mai întâi în afara Europei”, a declarat Spohr pentru ziarul FAZ, adăugând că unele aeroporturi din Asia nu mai acceptă zboruri suplimentare din cauza disponibilității limitate a combustibilului.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie a declarat miercuri că perturbările în aprovizionarea cu petrol vor crește în aprilie și vor începe să afecteze economia Europei, lipsa de combustibil pentru avioane și motorină fiind probabil cea mai mare problemă.

Situația a afectat companiile aeriene din Vietnam până în Statele Unite și a lovit puternic marii operatori din Golf, inclusiv Emirates și Etihad Airways. Compania aeriană scandinavă SAS și Vietnam Airlines au anulat unele zboruri, în timp ce United Airlines reduce unele curse nerentabile din cauza prețurilor ridicate la petrol.

