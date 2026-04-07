Europa, marele câștigător al războiului din Iran în ceea ce privește turismul. Totuși, prețurile „vor exploda” din cauza scumpirii carburanților

De: Daniel Matei 07/04/2026 | 07:50
Sursa foto: Shutterstock

După mai bine de patru săptămâni de război în Orientul Mijlociu, zeci de mii de rezervări turistice au fost afectate, în principal în Asia, însă Europa pare să fie marele câștigător din punct de vedere turistic.

Bătrânul continent a înregistrat cea mai mare creștere a rezervărilor hoteliere la nivel mondial, cu tarife medii pe noapte crescute cu 42%, scrie Daily Mail.

Agenția de turism Lastminute.com spune că războiul din Iran a afectat aproximativ 17.000 de rezervări, iar turiștii își redirecționează vacanțele către destinații alternative mai sigure, precum Insulele Canare și Sardinia. Site-ul, care oferă pachete de vacanță inclusiv pentru Dubai și Abu Dhabi, afirmă că trebuie să se adapteze rapid la schimbarea preferințelor călătorilor în contextul conflictului.

Escaladarea războiului dintre SUA, Israel și Iran, începută la sfârșitul lunii februarie, a dus la perturbarea și anularea unor zboruri către statele din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar.

Deși conflictul a influențat locurile și perioadele pentru care oamenii își fac rezervările, intenția generală de a călători rămâne ridicată, potrivit agenției.

Călătorii caută siguranță și flexibilitate, iar modelele timpurii de rezervare indică o schimbare a preferințelor în ceea ce privește destinațiile și tipurile de vacanțe.

Prețul petrolului va scumpi vacanțele

Creșterea prețului petrolului are un impact direct asupra costului călătoriilor, deoarece combustibilul reprezintă o parte semnificativă a cheltuielilor pentru transport aerian și rutier. Zborurile comerciale, autobuzele și transportul cu feribotul devin mai scumpe pe măsură ce companiile de transport recuperează costurile suplimentare, iar pasagerii resimt imediat aceste creșteri în prețul biletelor.

Pe lângă transport, creșterea prețului petrolului afectează și costurile operaționale ale hotelurilor și ale altor servicii turistice. Creșterea prețului petrolului are un efect direct asupra costului călătoriilor, mai ales asupra biletelor de avion. Combustibilul reprezintă unul dintre cele mai mari cheltuieli ale companiilor aeriene, iar majorarea prețului petrolului se traduce imediat în tarife mai mari pentru pasageri.

Prețul kerosenului este aproape dublu față de nivelul din ianuarie, avertizează analiștii. Ryanair va majora tarifele, iar KLM deja a mărit cu 50% prețurile la clasa economică.

CITEȘTE ȘI:

Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Este și una din destinațiile preferate ale românilor

Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor scumpi considerabil

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
SUA au emis prima autorizație pentru construirea unui reactor nuclear comercial din ultimii aproape 10 ani. Permisul a fost acordat companiei lui Bill Gates
Showbiz internațional
SUA au emis prima autorizație pentru construirea unui reactor nuclear comercial din ultimii aproape 10 ani. Permisul a…
Un jucător la loto a pierdut premiul pentru că nu l-a revendicat la timp. Ce se va întâmpla cu banii
Showbiz internațional
Un jucător la loto a pierdut premiul pentru că nu l-a revendicat la timp. Ce se va întâmpla…
Donald Trump a vorbit cu echipajul misiunii Artemis 2. I-a invitat la Casa Albă și le-a spus că le va cere autografe
Mediafax
Donald Trump a vorbit cu echipajul misiunii Artemis 2. I-a invitat la Casa...
Americanii se întorc pe Lună, iar românii se joacă de-a satelitul. De ce refuză ministrul Radu Miruță să răspundă solicitării Gândul și să prezinte proiectul „spațial” românesc de 6 milioane de euro
Gandul.ro
Americanii se întorc pe Lună, iar românii se joacă de-a satelitul. De ce...
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu...
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
Haosul din politica externă a UE determină apeluri la o reformă radicală a diplomației
Mediafax
Haosul din politica externă a UE determină apeluri la o reformă radicală a...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO, procedura riscantă luată în calcul
Click.ro
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO,...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Americanii se întorc pe Lună, iar românii se joacă de-a satelitul. De ce refuză ministrul Radu Miruță să răspundă solicitării Gândul și să prezinte proiectul „spațial” românesc de 6 milioane de euro
Gandul.ro
Americanii se întorc pe Lună, iar românii se joacă de-a satelitul. De ce refuză ministrul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Am trăit o minciună!” Cu ce a mințit-o Valentin Sanfira pe Codruța Filip, de fapt
„Am trăit o minciună!” Cu ce a mințit-o Valentin Sanfira pe Codruța Filip, de fapt
De ce luăm Sfintele Paști în noaptea de Înviere de la biserică. Ce simbolizează și cum diferă ...
De ce luăm Sfintele Paști în noaptea de Înviere de la biserică. Ce simbolizează și cum diferă de anafură
Ce scrie în certificatul de divorț al Codruței Filip și al lui Valentin Sanfira, de fapt. Cântăreața ...
Ce scrie în certificatul de divorț al Codruței Filip și al lui Valentin Sanfira, de fapt. Cântăreața l-a adus la podcast, la Cătălin Măruță
Cătălin Măruță a ajuns la România TV! Imaginile care au făcut înconjurul țării
Cătălin Măruță a ajuns la România TV! Imaginile care au făcut înconjurul țării
Părintele Paisie ne pregătește în ultimele zile de post supă de chimen cu legume. O rețetă care ...
Părintele Paisie ne pregătește în ultimele zile de post supă de chimen cu legume. O rețetă care îmbină simplitatea cu miresmele savuroase ale chimenului.
Cât costă un litru de benzină în Marțea Mare în benzinăriile din România și de ce motorina premium ...
Cât costă un litru de benzină în Marțea Mare în benzinăriile din România și de ce motorina premium este mai ieftină
Vezi toate știrile