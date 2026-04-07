Europa, marele câștigător al războiului din Iran în ceea ce privește turismul. Totuși, prețurile „vor exploda” din cauza scumpirii carburanților

După mai bine de patru săptămâni de război în Orientul Mijlociu, zeci de mii de rezervări turistice au fost afectate, în principal în Asia, însă Europa pare să fie marele câștigător din punct de vedere turistic.

Bătrânul continent a înregistrat cea mai mare creștere a rezervărilor hoteliere la nivel mondial, cu tarife medii pe noapte crescute cu 42%, scrie Daily Mail.

Agenția de turism Lastminute.com spune că războiul din Iran a afectat aproximativ 17.000 de rezervări, iar turiștii își redirecționează vacanțele către destinații alternative mai sigure, precum Insulele Canare și Sardinia. Site-ul, care oferă pachete de vacanță inclusiv pentru Dubai și Abu Dhabi, afirmă că trebuie să se adapteze rapid la schimbarea preferințelor călătorilor în contextul conflictului.

Escaladarea războiului dintre SUA, Israel și Iran, începută la sfârșitul lunii februarie, a dus la perturbarea și anularea unor zboruri către statele din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar.

Deși conflictul a influențat locurile și perioadele pentru care oamenii își fac rezervările, intenția generală de a călători rămâne ridicată, potrivit agenției.

Călătorii caută siguranță și flexibilitate, iar modelele timpurii de rezervare indică o schimbare a preferințelor în ceea ce privește destinațiile și tipurile de vacanțe.

Prețul petrolului va scumpi vacanțele

Creșterea prețului petrolului are un impact direct asupra costului călătoriilor, deoarece combustibilul reprezintă o parte semnificativă a cheltuielilor pentru transport aerian și rutier. Zborurile comerciale, autobuzele și transportul cu feribotul devin mai scumpe pe măsură ce companiile de transport recuperează costurile suplimentare, iar pasagerii resimt imediat aceste creșteri în prețul biletelor.

Pe lângă transport, creșterea prețului petrolului afectează și costurile operaționale ale hotelurilor și ale altor servicii turistice. Creșterea prețului petrolului are un efect direct asupra costului călătoriilor, mai ales asupra biletelor de avion. Combustibilul reprezintă unul dintre cele mai mari cheltuieli ale companiilor aeriene, iar majorarea prețului petrolului se traduce imediat în tarife mai mari pentru pasageri.

Prețul kerosenului este aproape dublu față de nivelul din ianuarie, avertizează analiștii. Ryanair va majora tarifele, iar KLM deja a mărit cu 50% prețurile la clasa economică.

CITEȘTE ȘI:

