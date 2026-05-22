Instabilitatea atmosferică va continua și în perioada următoare. Meteorologii au emis avertizări cod galben pentru fenomene severe

Deși calendaristic se apropie sezonul estival, vremea continuă să fie instabilă în mai multe regiuni ale țării. În partea de sud-est a României, meteorologii au emis avertizări cod galben pentru fenomene severe, iar ploile torențiale au provocat numeroase probleme.

În mai multe localități, cantitățile mari de apă au dus la inundarea străzilor. Unele mașini au rămas imobilizate în zonele afectate. Probleme similare au fost semnalate și în Medgidia și Brăila, unde traficul a fost îngreunat, iar infrastructura urbană a avut de suferit din cauza precipitațiilor abundente.

Specialiștii în meteorologie avertizează că vremea din acest an are un caracter neobișnuit și imprevizibil. Succesiunea rapidă dintre temperaturile foarte ridicate și fenomenele meteo violente complică realizarea estimărilor pe termen mediu, care sunt mai dificile decât în anii precedenți, potrivit Observator.

Avertizare de furtuni în mai multe regiuni

În zilele următoare, condițiile meteo vor rămâne instabile, mai ales în sudul țării, unde după-amiezile și serile vor aduce episoade de furtuni specifice sezonului cald. Sunt prognozate ploi de scurtă durată, frecvente descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Meteorologii păstrează avertizarea cod galben pentru zonele din sud-est, acolo unde rafalele pot ajunge la aproximativ 65 km/h. Pe alocuri, vântul ar putea deveni puternic și violent, crescând pericolul asociat fenomenelor severe.

Specialiștii explică faptul că această instabilitate este favorizată de umiditatea ridicată acumulată atât în atmosferă, cât și la nivelul solului, condiții care contribuie la dezvoltarea rapidă a norilor de furtună și la apariția ploilor torențiale în intervale scurte de timp.

Valorile termice vor continua să fluctueze semnificativ

Începând de duminică, meteorologii anticipează o îmbunătățire treptată a condițiilor meteo. Această tendință ar putea continua și în cursul săptămânii viitoare. Cu toate acestea, vremea nu va deveni complet stabilă, întrucât diferențele de temperatură de la o zi la alta vor rămâne accentuate.

Temperaturile vor intra într-un proces de creștere graduală. La începutul săptămânii viitoare, în special marți și miercuri, în regiunile de câmpie din sudul și vestul țării se pot atinge valori de 29–30 de grade Celsius. Meteorologii spun însă că această încălzire va fi de scurtă durată.

După jumătatea săptămânii, valorile termice vor marca o nouă scădere. Spre sfârșitul primăverii temperaturile ar putea coborî sub media obișnuită a perioadei, cu maxime care, în unele zone, nu vor mai depăși 25 de grade Celsius.

Specialiștii avertizează că instabilitatea atmosferică se va menține și în perioada următoare. Nivelul ridicat de umiditate va favoriza în continuare apariția furtunilor de vară, însoțite de fulgere, averse torențiale și fenomene intense manifestate pe durate scurte.

Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina pot face ravagii