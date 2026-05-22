Dubla fericire pentru Francesca Sarao și Cristi Pungă! Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit și devin părinți

Francesca Sarao și Cristi Pungă, cunoscuți publicului din emisiunea „Insula Iubirii”, au trăit recent unul dintre cele mai importante momente din viața lor de cuplu. După o relație de lungă durată, de aproximativ 11 ani, cei doi au decis să își oficializeze legătura atât civil, cât și religios, evenimentele având loc la o distanță scurtă de timp unul față de celălalt.

Atmosfera a fost una festivă, încărcată de emoție, iar evenimentul a reunit numeroase persoane apropiate, dar și foști concurenți și figuri cunoscute din cadrul show-ului care i-a făcut celebri.

Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit și devin părinți

Ceremonia religioasă a reprezentat punctul culminant al seriei de evenimente dedicate unirii lor. Cei doi au ales să își jure iubire în fața familiei și a prietenilor, într-un cadru elegant, unde accentul a fost pus pe emoție și pe semnificația momentului, mai mult decât pe opulență. Alegerea ținutelor a reflectat același stil rafinat și discret: mireasa a optat pentru o rochie lungă, cu detalii din dantelă și o croială care i-a evidențiat silueta, iar mirele a purtat un costum în nuanțe deschise, cu un aspect clasic și bine armonizat.

Evenimentul a fost cu atât mai special cu cât vine într-o perioadă în care cei doi se pregătesc să își mărească familia. Francesca Sarao este însărcinată pentru prima dată, iar sarcina a fost deja făcută publică în urmă cu câteva săptămâni. Inițial, cuplul ar fi dorit ca vestea venirii pe lume a copilului să fie dezvăluită chiar în ziua nunții, ca o surpriză pentru invitați. Planurile lor au fost însă schimbate pe parcurs, întrucât evoluția sarcinii a devenit vizibilă, iar ascunderea acestei situații nu a mai fost posibilă în mod natural.

Pe măsură ce sarcina a avansat, viitoarea mamă a fost nevoită să își adapteze garderoba, alegând ținute mai largi pentru a se simți confortabil, lucru care a făcut dificilă păstrarea secretului. În cele din urmă, cuplul a decis să anunțe public această etapă importantă din viața lor înainte de evenimentul religios, preferând sinceritatea în locul unei dezvăluiri surpriză.

