Acasă » Știri » Dubla fericire pentru Francesca Sarao și Cristi Pungă! Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit și devin părinți

Dubla fericire pentru Francesca Sarao și Cristi Pungă! Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit și devin părinți

De: Anca Chihaie 22/05/2026 | 22:56
Dubla fericire pentru Francesca Sarao și Cristi Pungă! Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit și devin părinți
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Francesca Sarao și Cristi Pungă, cunoscuți publicului din emisiunea „Insula Iubirii”, au trăit recent unul dintre cele mai importante momente din viața lor de cuplu. După o relație de lungă durată, de aproximativ 11 ani, cei doi au decis să își oficializeze legătura atât civil, cât și religios, evenimentele având loc la o distanță scurtă de timp unul față de celălalt.

Atmosfera a fost una festivă, încărcată de emoție, iar evenimentul a reunit numeroase persoane apropiate, dar și foști concurenți și figuri cunoscute din cadrul show-ului care i-a făcut celebri.

Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit și devin părinți

Ceremonia religioasă a reprezentat punctul culminant al seriei de evenimente dedicate unirii lor. Cei doi au ales să își jure iubire în fața familiei și a prietenilor, într-un cadru elegant, unde accentul a fost pus pe emoție și pe semnificația momentului, mai mult decât pe opulență. Alegerea ținutelor a reflectat același stil rafinat și discret: mireasa a optat pentru o rochie lungă, cu detalii din dantelă și o croială care i-a evidențiat silueta, iar mirele a purtat un costum în nuanțe deschise, cu un aspect clasic și bine armonizat.

Evenimentul a fost cu atât mai special cu cât vine într-o perioadă în care cei doi se pregătesc să își mărească familia. Francesca Sarao este însărcinată pentru prima dată, iar sarcina a fost deja făcută publică în urmă cu câteva săptămâni. Inițial, cuplul ar fi dorit ca vestea venirii pe lume a copilului să fie dezvăluită chiar în ziua nunții, ca o surpriză pentru invitați. Planurile lor au fost însă schimbate pe parcurs, întrucât evoluția sarcinii a devenit vizibilă, iar ascunderea acestei situații nu a mai fost posibilă în mod natural.

Pe măsură ce sarcina a avansat, viitoarea mamă a fost nevoită să își adapteze garderoba, alegând ținute mai largi pentru a se simți confortabil, lucru care a făcut dificilă păstrarea secretului. În cele din urmă, cuplul a decis să anunțe public această etapă importantă din viața lor înainte de evenimentul religios, preferând sinceritatea în locul unei dezvăluiri surpriză.

Foto: Instagram

Diandra se dă designer, dar adevărul este cu totul altul. Cum face bani femeia care i-a „spart” casa lui Andrei Rotaru

Andrei Rotaru, de nerecunoscut. Imagini tulburătoare cu fostul concurent de la Insula Iubirii, pe străzile Capitalei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele mai frumoase locuri din România pentru vara 2026. Peisajele care îți taie respirația
Știri
Cele mai frumoase locuri din România pentru vara 2026. Peisajele care îți taie respirația
Tragedie în Austria! Un român de 20 de ani a murit într-un accident de motocicletă, iar pasagera de 17 ani rănită
Știri
Tragedie în Austria! Un român de 20 de ani a murit într-un accident de motocicletă, iar pasagera de…
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Mediafax
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Video | Furtuna a provocat inundații în Chiajna. S-a rupt cerul în două și peste Brăila. Cum arată Pipera după codul galben de ploaie
Gandul.ro
Video | Furtuna a provocat inundații în Chiajna. S-a rupt cerul în două...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Alexandra Căpitănescu, după succesul României la Eurovision 2026: „Nu ne-am așteptat ca o piesă rock atât de nișată să placă atât de mult”
Adevarul
Alexandra Căpitănescu, după succesul României la Eurovision 2026: „Nu ne-am așteptat ca o...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Macron, huiduit de 80.000 de oameni la finala Cupei Franței
Mediafax
Macron, huiduit de 80.000 de oameni la finala Cupei Franței
Parteneri
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
Click.ro
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul,...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii...
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Video | Furtuna a provocat inundații în Chiajna. S-a rupt cerul în două și peste Brăila. Cum arată Pipera după codul galben de ploaie
Gandul.ro
Video | Furtuna a provocat inundații în Chiajna. S-a rupt cerul în două și peste...
ULTIMA ORĂ
Cele mai frumoase locuri din România pentru vara 2026. Peisajele care îți taie respirația
Cele mai frumoase locuri din România pentru vara 2026. Peisajele care îți taie respirația
Tragedie în Austria! Un român de 20 de ani a murit într-un accident de motocicletă, iar pasagera ...
Tragedie în Austria! Un român de 20 de ani a murit într-un accident de motocicletă, iar pasagera de 17 ani rănită
Cele două zodii care se bucură de șanse și oportunități rare. Ei sunt nativii care vor trăi o ...
Cele două zodii care se bucură de șanse și oportunități rare. Ei sunt nativii care vor trăi o vară ca în basme
Filmul SF care a impresionat publicul de la Cannes. Spectatorii au început să aplaude în timpul proiecției
Filmul SF care a impresionat publicul de la Cannes. Spectatorii au început să aplaude în timpul proiecției
Sorana Cîrstea s-a premiat regește după ce le-a înfrânt pe Sabalenka și Ostapenko în Italia. Celebra ...
Sorana Cîrstea s-a premiat regește după ce le-a înfrânt pe Sabalenka și Ostapenko în Italia. Celebra tenismenă a sărbătorit victoria cu un AMG de 160.000 €
Instabilitatea atmosferică va continua și în perioada următoare. Meteorologii au emis avertizări ...
Instabilitatea atmosferică va continua și în perioada următoare. Meteorologii au emis avertizări cod galben pentru fenomene severe
Vezi toate știrile