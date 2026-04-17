Andrei Rotaru, de nerecunoscut. Imagini tulburătoare cu fostul concurent de la Insula Iubirii, pe străzile Capitalei

În urmă cu ceva timp, Cristina Rotaru, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” făcea un apel public pe rețelele de socializare și le cerea internauților să îi găsească soțul, pe Andrei care fusese dat dispărut. Au fost clipe intense de groază și panică, poliția a intervenit și l-a găsit, dar situația nu este roz nici acum. CANCAN.RO are imagini cu fostul concurent controversat, iar pozele vorbesc de la sine. Andrei pare că se află într-o situație critică, arată ca o altă persoană, este singur, debusolat, pe o bancă, într-o zonă frecventată de oamenii fără adăpost.

Lumea showbiz-ului românesc a fost zguduită în urmă cu câteva săptămâni de dispariția fostului concurent de la Insula Iubirii, sezonul 8, Andrei Rotaru. Cristina nu a stat atunci pe gânduri și a mers direct la Poliție pentru a începe demersurile legale ca Andrei să fie căutat. Sursele noastre spun că a mers la secție însoțită de mama ei, care, în trecut, nu a avut o relație prea bună cu ginerele său, Andrei. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Andrei Rotaru este de nerecunoscut

De-a lungul timpului, cei care o urmăresc pe Cristina Rotaru pe rețelele de socializare au văzut diferite story-uri în care femeia spune că trece printr-o situație extrem de dificilă, dar nu este încă gata să vorbească despre asta.

Imaginea cu Andrei Rotaru spune mai multe decât 1000 de cuvinte. Fostul concurent de la Insula Iubirii pare de nerecunoscut. Mai mult decât atât, pare debusolat și ne dă impresia că duce o luptă interioară serioasă. Soțul Cristinei a fost surprins pe o bancă, singur, fumând.

Îmbrăcat cu o pereche de pantaloni scurți, o jachetă oversize și vizibil netuns, Andrei Rotaru nu și-a scos ochii din telefon. Imaginea din prezent nu mai seamănă cu cea din trecut, cea cu care erau telespectatorii obișnuiți atunci când și-a făcut debutul la emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, iar apoi la „Insula Iubirii”. Andrei pare că nu mai pune deloc accent pe imaginea sa și că traversează o perioadă extrem de grea, departe de liniștea cuibușorului matrimonial. Pe semne că bărbatul nu vrea ajutor din partea soției și preferă să fie singur cu gândurile sale.

Andrei a pășit în competiție alături de soția lui, Cristina, iar totul părea roz. Erau un cuplu solid care părea că o să treacă peste testul suprem, dar Andrei Rotaru a căzut în ispită și a fost cucerit de Diandra. În acele momente, telespectatorii au început să îi transmită multe mesaje urâte și gânduri negative. Poate și această experiență din Thailanda l-a afectat și l-a adus în punctul în care este astăzi.

