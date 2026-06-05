Vedetele TV au făcut marele anunț: așteaptă primul lor copil! „Mica noastră familie de la castel se mărește”

Protagoniștii „Castle Impossible” au primit o veste încântătoare: Daphne și Ian Fig își măresc „familia de la castel”. Anunțul va fi făcut în următorul episod al show-ului difuzat de canalul HGTV. Emisiunea urmărește procesul de renovare a unui castel francez din secolul al XVII-lea, moștenit de Daphne de la bunicii săi materni.

Daphne și Ian Fig vor avea un copil

În cadrul emisiunii, viitoarea mămică face anunțul cel mare pentru toată familia. Publicația PEOPLE a obținut câteva imagini în avans cu momentul emoționant. Dezvăluirea a fost făcută în episodul difuzat pe 2 iunie. În el, bunica lui Daphne și Anthony Raggett descoperă un plic alb ascuns sub farfurie.

„Bunico și Tony, mai avem o mică surpriză pentru voi”, spune Daphne în limba franceză. „Uitați-vă sub farfurie.” „Surpriză, vei fi o super-bunică pentru bebelușul nostru”, scria pe bilet. Acesta mai avea lipită în interior o fotografie de la ecografie. „Voi doi veți avea un copil?”, întreabă Anthony Raggett, meșterul care îi ajută la proiectele de restaurare ale castelului. „Da, vom avea un copil!”, răspunde Daphne cu entuziasm.

Daphne Fig își dorea enorm să fie mamă

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În cadre, bunica tinerei este încântată că va avea un nepoțel sau o nepoțică. Își dorește enorm să aibă un copil pe care să îl crească și să îl îngrijească.

„Va fi minunat cu bebelușul”, spune bunica lui Daphne despre noul capitol din viața familiei. „Mă bucur că voi putea să legăn acest băiețel — sau această fetiță.”

Daphne și Ian încă nu știu sexul copilului, dar este încântată de ideea că „mica lor familie de la castel se mărește”.

„Va fi foarte frumos să locuim împreună trei generații”, spune ea. „Mi-am dorit întotdeauna să fiu mamă. Cred că aveam în jur de doi ani și jumătate când îmi plimbam prima păpușă și spuneam că voi avea zece copii. Nu voi avea zece copii, dar faptul că voi avea în sfârșit propriul meu bebeluș este cu adevărat emoționant.”

Cine sunt Daphne și Ian Fig din „Castle Impossible”

Cei doi sunt protagoniștii unei emisiuni de renovări de pe HGTV. S-au cunoscut în liceu, când au avut și o scurtă relație romantică. Apoi fiecare a mers pe drumul lui până în 2015, când s-au întâlnit în California, în preajma sărbătorilor.

Cei doi au început o relație la distanță, cât timp Ian a studiat în Arizona. Planul lor era să se mute într-o casă mică, dar Daphne a primit un telefon de la bunica ei care i-a dat o veste proastă. Starea de sănătate a bunicului său s-a agravat și bărbatul a murit în noiembrie 2020.

În anii următori, cei doi și-au dedicat timpul restaurării castelului francez vechi de aproximativ 500 de ani pe care bunicul i l-a lăsat moștenire. Daphne și Ian s-au logodit în martie 2020 și s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private, pe care au ales să o organizeze în noaptea de Revelion din același an.

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