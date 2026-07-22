Ce salariu are președintele Bulgariei. Diferența uriașă față de venitul lui Nicușor Dan

Salariile șefilor de stat din România și Bulgaria au ajuns din nou în atenția publică după ce au fost făcute publice informații privind remunerația președintelui bulgar. Deși cele două țări sunt vecine și membre ale Uniunii Europene, diferența dintre veniturile oficiale ale liderilor de la București și Sofia este una semnificativă. Potrivit datelor disponibile, președintele Bulgariei încasează un salariu lunar de peste două ori și jumătate mai mare decât cel primit de președintele României.

În România, indemnizația șefului statului este stabilită prin lege și reprezintă cel mai ridicat salariu de bază din sistemul public. Cu toate acestea, în practică există funcții în administrația de stat în care veniturile finale pot depăși acest nivel, datorită sporurilor, indemnizațiilor sau altor majorări prevăzute de legislația în vigoare.

Ce salariu are președintele Bulgariei

În prezent, Nicușor Dan încasează aproximativ 15.500 de lei pe lună în calitate de președinte al României. Suma echivalează cu aproximativ 3.000 de euro și este mai mică decât venitul pe care îl avea înainte de a ajunge la Palatul Cotroceni, când ocupa funcția de primar general al Capitalei. În perioada în care conducea Primăria Bucureștiului, remunerația lunară era de aproximativ 21.000 de lei, ceea ce însemna peste 4.000 de euro.

Diferența dintre cele două funcții este una neobișnuită, având în vedere că președintele României ocupă cea mai înaltă funcție în stat. Totuși, modul de calcul al indemnizațiilor și modificările legislative din ultimii ani au făcut ca unele funcții administrative să fie remunerate mai avantajos decât cea de șef al statului.

Situația este complet diferită în Bulgaria, unde salariul președintelui depășește pragul de 8.000 de euro pe lună. Potrivit informațiilor publicate de presa bulgară, remunerația de bază pentru această funcție este de aproximativ 15.870 de leva lunar, echivalentul a aproximativ 8.115 euro.

Nivelul actual al salariului a fost stabilit după o majorare aplicată în cursul anului 2025, când indemnizația a fost mărită cu aproape 1.600 de leva. Astfel, președintele Bulgariei beneficiază de una dintre cele mai mari remunerații din sectorul public al țării.

Comparând cele două venituri, rezultă că liderul de la Sofia încasează lunar cu peste 5.000 de euro mai mult decât președintele României. Raportat procentual, diferența este de aproximativ 170%, ceea ce înseamnă că salariul președintelui Bulgariei este de aproape două ori și jumătate mai mare decât cel al lui Nicușor Dan.

Acesta a fost și cazul fostului președinte Rumen Radev. Datorită carierei sale militare și celor aproximativ două decenii de activitate în cadrul forțelor armate, fostul șef al statului beneficia de un spor de vechime care îi majora substanțial remunerația lunară. În final, venitul total ajungea la aproximativ 19.033 de leva, echivalentul a aproape 9.730 de euro pe lună.

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