Unde a fost văzut Nicușor Dan, în ziua în care a lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Președintele României nu a mers nici la priveghi

De: Anca Chihaie 11/04/2026 | 11:01
Mircea Lucescu / Sursa foto: Facebook / Mediafax foto

Prezența recentă a lui Nicușor Dan în spațiul public a generat discuții și controverse, după ce acesta a lipsit de la ceremonia funerară dedicată lui Mircea Lucescu, precum și de la priveghiul organizat anterior. Absența sa de la aceste momente considerate importante în plan public a atras atenția a fost intens comentată, mai ales în contextul unei perioade deja tensionate din punct de vedere politic.

În aceeași zi în care au avut loc funeraliile, șeful statului a fost văzut într-un cadru complet diferit, departe de agitația Capitalei. Acesta s-a aflat la Mănăstirea Cornu, unde a participat la slujbele religioase specifice din Vinerea Mare. Vizita nu a fost anunțată oficial și nu a făcut parte dintr-un program public, ceea ce a contribuit la caracterul discret al apariției sale.

Nicușor Dan a fost departe de agitația Capitalei

În timpul prezenței la lăcașul de cult, Nicușor Dan a fost surprins în compania unor reprezentanți locali ai administrației, printre care și Virgiliu Daniel Nanu, precum și primarul comunei Cornu, ambii afiliați politic Partidului Social Democrat. Apariția în acest context a fost remarcată mai ales datorită diferențelor politice dintre președinte și reprezentanții locali, dar și în contextul sensibil al deciziilor recente luate la nivel național.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei”, a transmis Virgiliu Daniel Nanu, șeful CJ Prahova, pe contul său de Instagram.

Vizita la mănăstire s-a desfășurat într-un cadru simplu, fără elemente de protocol oficial, iar președintele a fost văzut participând la slujbă alături de alți credincioși. Atmosfera a fost una specifică sărbătorilor pascale, accentul fiind pus pe liniște, reflecție și participare religioasă. Această alegere de a petrece Vinerea Mare într-un astfel de cadru a fost interpretată diferit de către public, unii apreciind discreția și apropierea de oameni, în timp ce alții au criticat lipsa sa de la evenimentele oficiale legate de dispariția unei personalități importante.

Răzvan Lucescu nu a plecat nicio secundă de la căpătâiul lui ”Il Luce”. Soția și fiul, alături de antrenorul lui PAOK

Văduva lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională. Imaginile durerii cu femeia care i-a fost alături antrenorului aproape 60 de ani

 

