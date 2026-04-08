Văduva lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională. Imaginile durerii cu femeia care i-a fost alături antrenorului aproape 60 de ani

De: Alina Drăgan 08/04/2026 | 18:40
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, iar toți cei care l-au iubit și îndrăgit pe gigantului fotbalului românesc sunt așteptați pentru a-i aduce un ultim omagiu. Nume mari din fotbal deja și-au făcut prezența la Arena Națională, iar în urmă cu doar câteva momente aici a ajuns și Neli Lucescu, cea care i-a fost alături lui „Il Luce” toată viață. Vizibil afectată, soția fostului selecționer a mers spre locul în care a fost depus sicriul.

Mircea Lucescu și-a dat ultima suflare în seara de 7 aprilie, pe un pat de spital. Acesta era internat la Spitalul Universitar, iar medicii au făcut tot ce au putut pentru a-l salva. Însă, în cele din urmă, trupul lui Mircea Lucescu a cedat.

Acum familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională. Răzvan Lucescu nu s-a desprins de lângă tatăl său, iar în urmă cu doar câteva momente la stadion a ajuns și soția lui „Il Luce”, Neli Lucescu.

Vizibil marcată și copleșită de suferință, cu pași nesiguri, Neli Lucescu s-a îndreptat spre locul în care a fost depus sicriul. Acesta i-a stat alături fostului selecționer și în ultimele clipe de viață, nepărăsind unitatea medicală până când acesta și-a dat ultima suflare.

Povestea de dragoste dintre Neli și Mircea Lucescu

În cei aproape 60 de ani de căsnicie, Neli Lucescu a fost omul care l-a susținut și ghidat în toate etapele carierei pe Mircea Lucescu. Mereu în umbra lui „Il Luce”, Neli a avut o influență decisivă asupra tuturor deciziilor majore pe care acesta le-a luat de-a lungul impresionantei sale cariere.

Povestea de dragoste dintre „Il Luce” și Neli Lucescu a început când aveau 22 și 23 de ani. Au crescut împreună, au trecut prin momente dificile și s-au sprijinit necondiționat. S-au cunoscut în vremea studenției, iar de atunci au rămas împreună, clădindu-și o familie frumoasă împreună.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studențească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu, cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul”, spunea Mircea Lucescu într-un interviu.

 

CITEȘTE ȘI:

Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor

Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli. Cei doi au fost împreună aproape 60 de ani

Iți recomandăm
I-a fost îndepărtată o aluniță, iar apoi a murit. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu această femeie de 37 de ani
Știri
I-a fost îndepărtată o aluniță, iar apoi a murit. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu această femeie de…
Asalt asupra publicației independente Gândul. Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă
Știri
Asalt asupra publicației independente Gândul. Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să…
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel...
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Gandul.ro
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat...
Lovitură de teatru: Realitatea Plus rămâne în emisie. Curtea de Apel București a suspendat decizia prin care CNA îi retrăsese licența
Adevarul
Lovitură de teatru: Realitatea Plus rămâne în emisie. Curtea de Apel București a...
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce...
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a...
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Prosport.ro
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Ramonei Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, după ce Fulgy a fost săltat de mascați și internat la Obregia: „Mă rog pentru el!”
Click.ro
Reacția Ramonei Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, după ce Fulgy a...
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Digi 24
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de ani?
go4it.ro
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de...
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Gandul.ro
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
