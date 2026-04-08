Văduva lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională. Imaginile durerii cu femeia care i-a fost alături antrenorului aproape 60 de ani

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, iar toți cei care l-au iubit și îndrăgit pe gigantului fotbalului românesc sunt așteptați pentru a-i aduce un ultim omagiu. Nume mari din fotbal deja și-au făcut prezența la Arena Națională, iar în urmă cu doar câteva momente aici a ajuns și Neli Lucescu, cea care i-a fost alături lui „Il Luce” toată viață. Vizibil afectată, soția fostului selecționer a mers spre locul în care a fost depus sicriul.

Mircea Lucescu și-a dat ultima suflare în seara de 7 aprilie, pe un pat de spital. Acesta era internat la Spitalul Universitar, iar medicii au făcut tot ce au putut pentru a-l salva. Însă, în cele din urmă, trupul lui Mircea Lucescu a cedat.

Acum familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională. Răzvan Lucescu nu s-a desprins de lângă tatăl său, iar în urmă cu doar câteva momente la stadion a ajuns și soția lui „Il Luce”, Neli Lucescu.

Vizibil marcată și copleșită de suferință, cu pași nesiguri, Neli Lucescu s-a îndreptat spre locul în care a fost depus sicriul. Acesta i-a stat alături fostului selecționer și în ultimele clipe de viață, nepărăsind unitatea medicală până când acesta și-a dat ultima suflare.

Povestea de dragoste dintre Neli și Mircea Lucescu

În cei aproape 60 de ani de căsnicie, Neli Lucescu a fost omul care l-a susținut și ghidat în toate etapele carierei pe Mircea Lucescu. Mereu în umbra lui „Il Luce”, Neli a avut o influență decisivă asupra tuturor deciziilor majore pe care acesta le-a luat de-a lungul impresionantei sale cariere.

Povestea de dragoste dintre „Il Luce” și Neli Lucescu a început când aveau 22 și 23 de ani. Au crescut împreună, au trecut prin momente dificile și s-au sprijinit necondiționat. S-au cunoscut în vremea studenției, iar de atunci au rămas împreună, clădindu-și o familie frumoasă împreună.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studențească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu, cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul”, spunea Mircea Lucescu într-un interviu.

CITEȘTE ȘI:

