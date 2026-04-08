Gestul făcut de Simona Halep la catafalcul lui Mircea Lucescu: ”L-am admirat întotdeauna”

De: Alina Drăgan 08/04/2026 | 19:43
Mircea Lucescu a ajuns pentru ultima dată pe Arena Națională. Trupul neînsuflețit al celebrului antrenor a fost depus aici, iar toți cei care l-au iubit și îndrăgit pe gigantul fotbalului românesc sunt așteptați pentru a-și lua rămas bun de la acesta atât astăzi, 8 aprilie, cât și mâine – 9 aprilie. Printre cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu s-a numărat și Simona Halep. Gestul făcut de fosta campioană în fața sicriului lui „Il Luce”.

Fostul selecționer al naționalei României, al treilea cel mai titrat antrenor din lume, s-a stins din viață în seara de 7 aprilie. Acum, cei care l-au iubit și apreciat se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Priveghiul are loc la Arena Națională, unde deja numeroase nume din lumea sportului s-au adunat.

Printre cei prezenți s-a numărat și Simona Halep. Îmbrăcată într-o ținută de doliu, sportiva a venit să își prezinte omagiile. Aceasta s-a apropiat de sicriul lui Mircea Lucescu și a ținut un moment de reculegere, mai apoi s-a închinat și s-a retras în mulțime.

De asemenea, Simona Halep a făcut și câteva declarații la fața locului. Aceasta a vorbit despre cât de mult a însemnat Mircea Lucescu pentru sportul românesc.

„Mircea Lucescu pentru noi toți a însemnat foarte mult. Pentru sportul românesc a însemnat foarte mult. Ne-a învățat ce înseamnă să te dedici cu totalitate sportului, până în ultima clipă. L-am admirat întotdeauna și îmi pare tare rău pentru momentul acesta. Dumnezeu să îl odihnească și să aibă grijă de el acolo sus”, a spus Simona Halep.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Trei zile de ceremonii și omagii publice pentru Mircea Lucescu. Prima zi, miercuri, 8 aprilie, este dedicată depunerii și priveghiului. Începând cu ora 16:30, sicriul a fost depus la Arena Națională, un loc simbolic pentru cariera lui Mircea Lucescu. Aici publicul are acces între orele 17:00 și 21:00.

A doua zi, joi – 9 aprilie, Arena Națională rămâne deschisă publicului între orele 10:00 și 20:00. Este ziua dedicată pelerinajului public, în care suporterii și admiratorii pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Vineri, în ultima zi a ceremoniilor, cortegiul funerar se deplasează dimineața către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare începe la ora 10:00. După ceremonie, cortegiul pornește spre Cimitirul Bellu, cu sosirea estimată în jurul orei 12:20, moment precedat de onoruri militare. Înhumarea este programată la ora 13:00, într-o zonă restricționată, rezervată exclusiv familiei.

 

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională. Familia a cerut pentru marele antrenor un sicriu Boston de 3000 €, același pe care l-a avut și Ion Iliescu

Mesajul transmis de Simona Halep, după moartea lui Mircea Lucescu: "Nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității"

