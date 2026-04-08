Fiul Andreei Bănică a făcut primii săi bani, la doar 10 ani. Ideea ingenioasă la care s-a gândit Noah

Andreea Bănică se află în categoria femeilor împlinite, iar cele mai mari bucurii vin chiar din partea copiilor săi. Recent, i-a venit rândul lui Noah să își surprindă familia cu o idee ingenioasă de afacere. Prin abilitățile de mic antreprenor, băiețelul a reușit să își câștige primii săi bănuți într-o manieră inedită: vânzând pui de găină.

Artista are o familie frumoasă, alături de soțul său Lucian, cu care are împreună doi copii minunați, Sofia și Noah. În același timp, Andreea Bănică se bucură și de o carieră profesională de succes. Vedeta are o comunitate numeroasă de fani în mediul online, cu care împărășește cele mai importante momente din viața sa.

Cântăreața a reușit să le predea micuților educație financiară

Artista a relatat, recent, pe rețelele de socializare cum a reușit să îl învețe pe Noah să își facă proprii săi bănuți. Sursa din care mezinul a reușit să își producă primul venit este mai puțin obișnuită: vânzarea puilor de găină.

Ideea ingenioasă a venit chiar din partea vedetei, iar Noah nu a mai stat pe gânduri și a pus-o în aplicare. Micuțul a ieșit pe stradă, în fața casei, cu puiuții și cu o pancardă prin care anunța vânzarea lor.

„Viața noastră în imagini din ultimele 2 săptămâni! Doamne… de ceva timp aud numai piuit de puiuți! M-am gândit să îl învăț pe Noah să își câștige banii vânzând puiuții de găină și tare bine am făcut! Ideea a fost a lui, să arate cartonul tuturor mașinilor care intrau în cartier”, a transmis vedeta.

Mai mult decât atât, ea a relatat faptul că Noah a reușit să vândă puiuții într-un timp record. Micuțului i-au trebuit doar două ore pentru a-și încheia misiunea și pentru a-și câștiga primul său venit.

„În 2 h i-a vândut! Dar ce credeți? Între timp, am găsit o găină care a căzut cloșcă, stând pe vreo 25 de ouă diferite. Deci? Ne-am scos. Stați liniștiți că am avut timp și de concert! E diferență între viața în afara Bucureștiului la aranjamentul pentru concert. De Florii, Lucian s-a gândit să ia cățel, Noah este îndrăgostit de Rutzy, dar și noi. Concluzia? Primăvara a venit cu cadouri frumoase pentru noi, cu iubire multă și bucurii, iar eu, fericită să culeg crenguțele de corcoduși sălbatici”, a mărturisit Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

