Situație delicată pentru Andreea Bănică! Fiul artistei a fost ținta bullyingului: ”De aici pornesc toate acele lucruri rele care se întâmplă în viață”

De: Iancu Tatiana 19/03/2026 | 15:07
Andreea Bănică și Noah. SURSA: Andreea Bănică/Instagram

Andreea Bănică a trecut prin momente dificile, după ce fiul ei, Noah, a fost victima bullyingului. Băiatul a fost hărțuit de alți copii, care i-au luat casca de pe ATV și i-au aruncat-o într-o râpă. Acest lucru a revoltat-o foarte tare pe artistă, care a postat întâmplarea pe pagina sa de Instagram. Vedeta a cerut sfaturi altor părinți și a spus că acest comportament va fi mult mai grav în viitor.

Cântăreața a împărtășit cu fanii ei din social media experiența neplăcută care s-a produs. Aceasta a mai spus și că, dacă rolurile erau inversate, iar Noah dădea bullying vreunui copil, ar avea dubii cu privire la evoluția atitudinii lui.

Ce a spus Andreea Bănică

Printr-un story pe Instagram, aceasta le-a povestit oamenilor ce s-a întâmplat și le-a arătat în ce stare se afla casca lui. Potrivit spuselor ei, casca a fost găsită într-o zonă mai greu accesibilă. Întreg evenimentul a afectat-o profund și nu a avut cum să nu transmită câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat:

Sunt așa întoarsă… cineva i-a găsit casca lui Noah aruncată în râpa de la lac! Copiii i-au luat-o de pe ATV și i-au aruncat-o în lac. Vă dați seama care sunt motivele… faptul că un copil are și altul nu îi face să fie răi, să facă rău. De aici pornesc toate acele lucruri rele care se întâmplă în viață, bullying, bătaie și altele, a transmis Andreea Bănică.

Fiul Andreei Bănică a fost ținta bullyingului. SURSA: Andreea Bănică/Instagram
Solista a tras un semnal de alarmă referitor la degradarea comportamentului copiilor o dată cu trecerea timpului. În plus, a dat un exemplu din viața personală și a spus că deși a fost un copil sărac, nu s-a răzbunat pe altcineva din cauza lipsurilor pe care le avea:

Când eram mică nu aveam nici eu mai nimic, însă asta nu m-a făcut un om mai rău, m-a ambiționat să ajung să am și eu ce îmi doresc, să nu râvnesc la bunul altuia! Pentru mine ca părinte, dacă copilul meu ar face așa ceva, ar fi un semn de întrebare!, a mai adăugat ea.

