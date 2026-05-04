O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul să bea o cafea la un bar

De: Denisa Crăciun 04/05/2026 | 19:46
O româncă din Italia a câștigat la loto/ sursă foto: Pixabay

Bucurie imensă pentru o româncă stabilită în Italia. Ea și soțul ei au ieșit la bar pentru a savura o cafea, iar inspirația de după i-a adus un câștig uriaș. Atât ea, cât și proprietarul barului sunt surprinși de marele premiu.

Un caz neașteptat a făcut înconjurul lumii. O femeie româncă stabilită de mai mulți ani în Italia a câștigat cel mai mare premiu la Loto. Totul a pornit de la o plimbare obișnuită, însă pare că intuiția ei a fost mai puternică decât orice. Totuși, surpriza este atât de mare încât așteaptă să i se confirme oficial câștigul, înainte de a se bucura.

Câștigătoare la Loto, după o ceașcă de cafea

O româncă în vârstă de 40 de ani traversează una dintre cele mai frumoase momente din viața sa. Norocul i-a bătut la ușă și asta pentru că a câștigat 500.000 de euro la Loto. Într-o dimineață, aparent banală, ea și soțul ei au decis să meargă la Bar Renato, un loc frecventat de localnici pentru a se bucura de o cafea. După o scurtă perioadă de timp, i-a venit inspirația de a încerca un loz. Proprietarul a povestit șocat despre această întâmplare.

Femeia, care vine aici de mulți ani, a intrat împreună cu soțul ei, a băut o cafea și apoi a decis să încerce un loz de 5 euro ‘Color’. Nu se aștepta deloc ca acel moment să îi schimbe viața, a declarat proprietarul barului.

Și românca norocoasă a făcut o scurtă declarație. Femeia a explicat că a fost atât de surprinsă încât s-a dus la agenție pentru a se asigura că premiul este adevărat.

Cu siguranță nu mă așteptam. L-am cumpărat doar ca să joc. Când am văzut suma, am mers să verific la agenție și mi-au confirmat că am câștigat, a spus ea.

Deținătorul barului a precizat despre cuplu că îi cunoaște de mai mulți ani și că identitatea lor va rămâne anonimă. De asemenea, a mai spus despre câștigătoare că este superstițioasă și că va mai dura ceva până va sărbători.

Este puțin superstițioasă și încă nu crede că a câștigat. Așteaptă confirmarea oficială, peste aproximativ 40 de zile, înainte să sărbătorească, a mai adăugat bărbatul.

Cea mai mare sumă câștigată la Bar Renato

Mirarea a fost și mai mare, având în vedere că suma pe care a câștigat-o românca este cea mai mare. Până în prezent, au fost obținute doar sume mici.

Am avut câștiguri mai mici, de 5.000 sau 10.000 de euro, dar niciodată 500.000. Este un câștig care îți schimbă viața. Știți cum e, astfel de lucruri li se întâmplă mereu altora, a mai menționat acesta.

