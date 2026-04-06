Un jucător la loto a pierdut premiul pentru că nu l-a revendicat la timp. Ce se va întâmpla cu banii

De: Daniel Matei 06/04/2026 | 22:50
Un jucător la loterie din Marea Britanie a ratat șansa de a revendica un premiu uriaș, de 10,6 milioane de lire sterline, după ce nu s‑a prezentat în termenul legal de 180 de zile pentru a‑și ridica câștigul, au anunțat reprezentanții Loteriei Naționale.

Biletul norocos, cumpărat pe 4 octombrie 2025 în zona Bexley, din sud-estul Londrei, nu a fost revendicat până la data limită, în ciuda eforturilor uriașe ale operatorului loteriei, Allwyn, de a identifica persoana care a câștigat marele premiu, informează The Guardian.

Regulile loteriei prevăd că jucătorii au la dispoziție șase luni pentru a intra în posesia premiilor câștigate, dar, după expirarea acestui termen, orice sumă nerevendicată este redirecționată către proiectele sprijinite de Loteria Națională.

„În ciuda unei căutări extinse pentru misteriosul norocos din Bexley, pot confirma că deținătorul biletului nu s‑a prezentat pentru a‑și revendica premiul la loto și, din păcate, a pierdut această sumă care i‑ar fi putut schimba viața”, a declarat Andy Carter, consilier principal pentru câștigători în cadrul Allwyn.

Ce se va întâmpla cu suma uriașă de bani

Deși premiile nerevendicate sunt frecvent asociate cu sume mici, reprezentanții loteriei subliniază că este foarte neobișnuit ca un premiu atât de mare să rămână nerevendicat.

Fondurile care erau destinate câștigătorului vor fi acum utilizate pentru sprijinirea cauzelor caritabile și proiectelor comunitare finanțate de Loteria Națională, sume care se ridică la aproximativ 33 de milioane de lire sterline în fiecare săptămână pentru inițiative de acest fel.

Printre proiectele locale din Bexley care vor beneficia de aceste fonduri se numără organizații comunitare pentru artă și sprijin pentru copii cu dizabilități.

Există și alte premii mari ale loteriei încă nerevendicate, inclusiv cinci câștiguri de peste 3,2 milioane de lire sterline, dar niciunul nu a atins valoarea jackpotului de 10,6 milioane de lire deja pierdut, mai scrie sursa citată.

