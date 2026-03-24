Un român i-a cumpărat iubitei sale un bilet norocos la LOTO. Ireal ce a făcut femeia după ce a câștigat jumătate de milion de euro

Când credea că norocul i-a surâs, un român s-a trezit lefter și fără iubită. Bărbatul a cumpărat un bilet câștigător la loto i l-a dat partenerei sale, de la care se aștepta să împartă banii frățește cu el. Însă femeia s-a făcut nevăzută cu jumătate de milion de euro.

Un cuplu de români din Italia, orașul Carsoli, a devenit vedeta presei locale. Pentru binele familiei și pentru un viitor mai strălucit printre străini, bărbatul și-a încercat norocul la loto. Întâmplarea a avut loc pe 8 martie, când a cumpărat un bilet răzuibil de 5 euro, în locul oricărui alt cadou, pe care i l-a oferit partenerei lui.

„În loc de mimosa, îți dăruiesc asta”, i-ar fi spus el, înmânându-i biletul care avea să le schimbe viața.

Iubita românului a fugit cu biletul loto câștigător

Biletul răzuibil a fost câștigătorul marelui premiu în valoare de 500.000 de euro. Femeia a cerut confirmarea câștigului, iar proprietarul agenției loto a verificat personal autenticitate. După ce i s-a confirmat că suma este reală și ca biletul este cât se poate de valabil, românca s-a făcut nevăzută.

Presa locală notează că femeia s-ar afla la sora ei, în orașul Modena, dar și că există posibilitate să fi plecat din țară. Dezamăgit de comportamentul iubitei lui și cu inima frântă, românul a mărturisit că își va ierta partenera și că o așteaptă să se întoarcă acasă.

„Am încercat de mai multe ori, dar nu am putut ajunge la ea. Mă tem că partenera mea vrea să păstreze pentru ea singură câștigul de la biletul de loterie cumpărat. O iert, aștept să o îmbrățișez din nou”, spune bărbatul.

