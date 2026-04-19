S-a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de 13 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

Zi extrem de norocoasă pentru un român! Marele premiu la Joker, categoria I, a fost câștigat după mai bine de 2 ani, conform site-ului oficial al Loteriei Române. Premiul are o valoare de 65.969.447,56 de lei, echivalentul a aproape 13 milioane de euro.

La tragerile loto din data de 19 aprilie 2026 s-a câştigat marele premiu la Joker, categoria I, în valoare de 13 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online.

Tragerile loto de duminică au adus vești incredibile pentru un jucător. S-a câştigat marele premiu la Joker, categoria I, în valoare de aproape 13 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker, preţul acestuia fiind de 14,50 de lei.

Este primul câştig de categoria I obţinut în acest an la Joker. Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câştigat în data de 15.09.2024 şi a fost în valoare de 11.845.622,10 lei. Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile începand cu data tragerii pentru a-şi revendica câştigul.

Tragerile din 19 aprilie 2026 au adus următoarele numere norocoase:

Joker: 17, 7, 27, 37, 15 +11

Noroc Plus: 9 4 1 8 8 3

Super Noroc: 6 3 4 6 1 5

Noroc: 2 3 2 4 8 7 7

Loto 5 din 40: 37, 33, 23, 24, 32, 2

Loto 6 din 49: 11, 16, 12, 35, 17, 36

În România, impozitarea câştigurilor provenite din jocuri de noroc este reglementată de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Aceasta prevede că veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reţinere la sursă.

Există trei praguri de impozitare: 4% pentru câştigurile până în 10.000 lei, 400 lei + 20% pentru cele cuprinse între 10.000 şi 66.750 lei, respectiv 11.750 lei + 40% pentru ce depăşeşte 66.750 lei.

