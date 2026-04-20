Un bărbat a câștigat la Loto, după ce a decedat. Ce se va întâmpla cu banii

O situație neașteptată a avut loc în Germania. Un bărbat a câștigat o sumă uriașă la Loto, la scurt timp după ce a murit. Biletul a fost cumpărat de bărbat în timp ce era în viață, însă numerele au fost câștigătoare după ce a decedat.

Un caz nemaiîntâlnit s-a petrecut în Germania, acolo unde un bărbat a primit premiul cel mare la Loto, după ce a decedat. El își achiziționase biletul prin intermediul unui abonament online, iar la momentul extragerii din luna martie, s-a dovedit că numerele erau câștigătoare. Acesta nu mai era în viață, așa că Loteria a fost nevoită să ia o decizie importantă în ceea ce privește suma nerevendicată. Biletul a rămas în continuare valabil, așa că cei de la loterie au analizat foarte bine situația.

Câștigător la Loto prea târziu. Ce se va întâmpla cu banii

Bărbatul din statul german Renania-Palatinat și-a achiziționat un bilet la Loto norocos. Din păcate pentru el, în momentul extragerii nu s-a putut bucura de victorie și asta pentru că între timp decedase. Suma pe care a câștigat-o era de 703.600 de euro. Acest caz i-a făcut pe cei de la loterie să investigheze regulile pentru astfel de situații mai atent. Germanul își programase plata biletelor automat în timpul vieții, iar asta i-a permis să ia parte la acea extragere.

Din acest motiv, operatorii loteriei au explicat că situația este una complet legală. De asemenea, au decis ca biletul să rămână valabil, în ciuda decesului jucătorului. Deși părea un proces complicat de identificare a persoanei care are dreptul să revendice banii, a fost, de fapt, foarte simplu. Moștenitorul legal a fost deja găsit, iar cei 703.600 de euro urmează să fie transferați. Așadar, banii nu se vor pierde, ci va ajunge tot în familia câștigătorului. Mai exact, în cazul de față, banii vor fi puși în contul văduvei, adică soției bărbatului câștigător. Anunțul a fost făcut chiar de reprezentanții companiei Loto germane.

Câștigurile la loterie devin parte a masei succesorale și se transmit moștenitorilor legali. Astfel, toți banii, cei peste 700.000 de euro, vor fi transferați în conturile văduvei bărbatului, care a fost desemnată moștenitoare, au transmis reprezentanții Loteriei din statul german Renania-Palatinat.

